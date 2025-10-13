Lazio, Lotito contro i rumors sulla cessione: “Tutto falso!”

Tramite un comunicato diffuso sul sito ufficiale della Lazio, il Presidente biancoceleste Claudio Lotito smentisce categoricamente le voci sulla possibile cessione del club ad un fondo straniero: “Informazioni totalmente false, prive di ogni fondamento”.

Arriva la presa di posizione forte e chiara da parte della Lazio ed in particolare del Presidente Claudio Lotito in merito alle voci di una possibile cessione del club. La squadra biancoceleste sta vivendo un inizio di stagione complicato. Dal blocco sul mercato che ha frenato in estate le mosse per rinforzare la squadra affidata a Maurizio Sarri, al malcontento dei tifosi per i risultati altalenanti di queste prime settimane. Malcontento però che non sta portando la società a ragionare sulla cessione del club: nel comunicato emesso sul sito ufficiale, arriva una ferma smentita sui rumors che parlavano di un fondo estero pronto a rilevare le quote di maggioranza ed a subentrare a Lotito.

Lazio, Lotito smentisce i rumors sulla cessione: il comunicato

In particolare, la Lazio ha fatto sapere apertamente che “in merito alle notizie apparse nelle ultime ore su alcuni canali social e testate online, riguardanti presunte trattative con fondi stranieri”, la posizione del club sia che “tali informazioni sono totalmente false, prive di ogni fondamento”, si legge.

Non solo. Nella nota si legge anche un contro-attacco che parla di notizie “costruite con l’unico intento di destabilizzare la Società, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa“. Poi ancora nel comunicato viene precisato quanto segue: “Non è mai pervenuta alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale o informale da parte di fondi qatarioti o di qualsivoglia altro soggetto, né in Italia né all’estero”.

La Lazio e il suo azionista di maggioranza hanno poi diffidato chiunque “dal diffondere, rilanciare o avallare notizie inventate che possano arrecare danno alla reputazione della Società e al suo regolare andamento borsistico”.

Fra le precisazioni diffuse poi la Lazio aggiunge che “continuerà a operare con la consueta serietà, solidità e trasparenza, perseguendo i propri obiettivi sportivi e societari nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei propri azionisti, senza alcuna necessità di ristrutturazione“. Piuttosto, seguendo “un percorso di crescita e sviluppo volto ad affrontare con forza e visione le sfide future”.

Insomma, la Lazio va avanti con Claudio Lotito. La squadra di Maurizio Sarri è stata frenata sul 3-3 dal Torino dell’ex Marco Baroni nell’ultima sfida giocata all’Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno attualmente 7 punti in classifica dopo 6 giornate, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.