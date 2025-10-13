La sosta per le Nazionali non è mal digerita solamente da tanti tifosi, che sentono la mancanza delle partite delle squadre di club. L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, dai social fa capire di non veder l’ora che torni il campionato: il suo messaggio via Instagram diventa virale.

La sosta delle Nazionali di ottobre è entrata nel vivo: dopo la sfida contro Estonia, l’Italia si appresta ad affrontare Israele e, come tante altre squadre, a capire quale destino la attende in vista della Qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. In molti fra i tifosi abitualmente digeriscono mal volentieri la pausa, per l’astinenza dalla quotidianità delle sfide (e dei temi) dei club fra campionato e coppe europee, ma non sono i soli: l’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha mandato un messaggio ai compagni sparsi in giro per il mondo che è diventato subito virale. Ricordiamo che Thuram non è al seguito della Francia per via dell’infortunio che lo vedrà rientrare solo nelle prossime settimane.

Thuram stufo della sosta: messaggio virale tra i tifosi dell’Inter

Nella sfida giocata dall’Inter contro lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre l’attaccante Marcus Thuram ha lasciato il campo al 66′ della partita: infortuni al bicipite femorale per lui, che ha dovuto saltare la partita contro la Cremonese pochi giorni dopo, in campionato. Al suo posto sia Francesco Pio Esposito che Ange-Yoan Bonny non lo hanno fatto rimpiangere, ma intanto Tikus deve pazientare, osservando i compagni in campo. Anche in questa sosta per le Nazionali Thuram è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile, visto che il suo recupero è previsto solo per le prossime settimane (è in dubbio anche per la Roma) senza partire dunque per il ritiro con la Francia.

Dal proprio profilo Instagram Thuram ha mandato un simpatico messaggio ai compagni sparsi in giro per il mondo. “Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio”, ha scritto fra le proprie stories con la sua consueta ironia il centravanti.

Infortunio Thuram, i tempi di recupero

L’Inter intanto si prepara alla sfida di sabato 18 ottobre contro la Roma, in programma allo stadio Olimpico. Subito dopo, martedì 21 ottobre, i nerazzurri sono attesi al terzo impegno europeo in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Marcus Thuram rimane in dubbio per la sfida contro i giallorossi, da capire invece se possa rientrare per la sfida di Champions. Intanto Chivu si gode la crescita di Francesco Pio Esposito, subito a segno anche in Nazionale, oltre che di Bonny, super-protagonista contro la Cremonese con 3 assist e un gol.