Nazionali, preoccupazioni per il Milan e Allegri: infortuni per Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot, Leao torna in Italia. E domenica sera c’è la sfida alla Fiorentina a San Siro.

La sosta per le nazionali porta grattacapi al Milan e al tecnico Massimiliano Allegri. L’ultimo ad aggiungersi alla lista dei giocatori che hanno creato qualche apprensione all’allenatore rossonero è Rafael Leao, che non si è allenato ieri con il Portogallo ed ha fatto rientro in Italia. Nel prossimo weekend il Diavolo sfiderà la Fiorentina (nella sfida prevista domenica alle 20.45, a San Siro) e deve fare i conti già con gli stop di Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinian. Carte da rimescolare per Allegri dunque. Andiamo con ordine e vediamo caso per caso cosa è successo, i tempi di recupero dei giocatori che si sono fermati e anche come l’allenatore potrebbe fronteggiare il momento di difficoltà.

Milan, Leao rientra dal Portogallo: il punto sugli infortunati

Pervis Estupinan ha lasciato il campo nell’amichevole contro gli Stati Uniti a causa di un dolore alla caviglia sinistra. Il difensore non ha giocato il secondo tempo e sarà sottoposto a nuovi controlli. Salterà il prossimo impegno contro il Messico.

Alexis Saelemaekers, invece, si è fermato nel match tra il Belgio e la Macedonia del Nord, dove ha riportato un problema muscolare. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, si potrebbe trattare di una lesione al flessore. L’esterno non prenderà parte alla sfida con il Galles e farà ritorno a Milano per ulteriori esami. Se il responso fosse confermato, il suo stop potrebbe durare circa quattro settimane.

Anche Adrien Rabiot è sotto osservazione. Durante la partita tra Francia e Azerbaigian ha ricevuto un colpo al polpaccio. Nonostante abbia completato i 90 minuti, è stato visto all’intervallo ricevere cure dallo staff medico. Il CT Didier Deschamps ha spiegato che il centrocampista non si è allenato per precauzione e necessita di riposo. La sua presenza contro l’Islanda resta in dubbio, con il Milan che monitora la situazione da vicino.

Rafael Leao, infine, non ha preso parte all’ultimo allenamento con il Portogallo. Assente insieme a Gonçalo Inacio, l’attaccante ha lasciato il ritiro e ha già fatto rientro in Italia. Secondo le prime indicazioni non si tratterebbe di un infortunio, ma di una scelta legata alla gestione fisica dopo il recente rientro in campo post-elongazione al polpaccio destro. Già oggi è atteso a Milanello.

Verso la Fiorentina: quale modulo?

Le contemporanee assenze di Estupinan e Saelemaekers sulle fasce potrebbero spingere Allegri a rivedere l’assetto tattico per la prossima gara contro la Fiorentina. Entrambi gli esterni, titolari nel consueto 3-5-2, rischiano di non essere disponibili e dunque il tecnico può rimescolare le carte.

Contro la Juventus è toccato a Davide Bartesaghi sostituire Estupinian, mentre sulla fascia opposta ci sarebbe solo Zachary Athekame come sostituto. Ecco perché Allegri potrebbe varare il 4-3-3, con Tomori o De Winter come terzino destro più bloccato e Bartesaghi a sinistra, con la coppia Gabbia–Pavlovic (oppure Tomori) al centro della difesa.