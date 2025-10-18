Argentina U20, chi è il “nuovo” Messi: gioca anche lui nell’Inter Miami

Il Mondiale Under 20 sta mettendo in mostra tantissimi talenti anche in questa edizione. L’Argentina e il Marocco sono le due finaliste. E’ proprio un giocatore della Selección ad aver impressionato tanto da essere considerato il “nuovo” Messi.

L’edizione 2005 del Mondiale Under 20 è stata segnata dalla stella di Messi. L’allora attaccante del Barcellona aveva trascinato l’Argentina al successo finale. La “Pulce” segnò 6 gol che gli valsero il titolo di capocannoniere oltre quello di Mvp del torneo. 5 delle sue reti arrivarono nella fase finale 2 nella finale vinta 2-1 contro la Nigeria. Quest’edizione vede nuovamente l’Argentina in finale ed anche in questo caso affronterà una Nazionale Africana, il Marocco. Un percorso, quello dell’Argentina, contraddistinto dalle reti di un altro talento cresciuto come Messi nel Newell’s Old Boys. Un talento che attualmente gioca proprio con Messi all’Inter Miami. Un trasferimento avvenuto in estate dopo che nella scorsa stagione era stato vicino anche all’Inter.

Silvetti il “nuovo” Messi

Mateo Silvetti, nato a Rosario, il 14 gennaio 2006, è considerato una delle stelle emergenti del calcio Argentino. Trasferitosi in estate all’Inter Miami, l’anno scorso è stato ad un passo dall’Inter insieme all’ex compagno al Newell’s e ora in Nazionale Under 20 Tomás Pérez, ora al Porto. Ala destra di piede destro, differentemente da Messi, Mateo Silvetti sta impressionando tutti al Mondiale Under 20. In campo in 5 gare su 6, Silvetti ha dimostrato sempre da subentrato di saper incidere. 1 assist nel girone e 3 gol tutti nella fase finale. In gol nel 4-0 alla Nigeria agli ottavi, nel 2-0 ai quarti contro il Messico ma principalmente nell’1-0 in Semifinale contro la Colombia dove Silvetti ha deciso la gara e la qualificazione all’ultimo atto dove l’Argentina affronterà il Marocco.

La stella di Silvetti sta quindi brillando sempre di più nella Coppa del Mondo Under 20. Una Coppa del Mondo che l’Argentina sogna di alzare soprattutto grazie ai suoi gol ma anche grazie a quelli dei tanti calciatori di talenti presenti nella Selección. Attualmente Silvetti è compagno di squadra di Lionel Messi. Un confronto sicuramente impari quello tra i due ma che può solo che far piacere al talentuoso giocatore. Silvetti ha un anno in più rispetto al Messi che vinse il Mondiale Under 20 nel 2005. Ma lo stesso sogno quello di portare l’Argentina sul tetto del Mondo per poi tornare nel club e giocare con il suo idolo.

Le parole dopo la semifinale

Mateo Silvetti, attaccante dell’Argentina e dell’Inter Miami ha parlato così dopo il successo 1-0 in semifinale contro la Colombia: “Questo gruppo lo ha cercato e lo merita. Nessun avversario è facile e lo abbiamo saputo gestire. Siamo meritevoli della finale. L’Argentina è un paese molto ricco di giocatori. Sia gli undici titolari sia chi parte dalla panchina hanno le qualità necessarie per contribuire“.