Barcellona, vittoria al 93’ contro il Girona: il gesto di Flick fa discutere. A rischio squalifica

Un gol di Araujo al 93′ regala i tre punti al Barcellona contro il Girona nella 9^ giornata in Liga. Il Barca è ora primo a + 1 sul Real Madrid che ha però una gara ancora da disputare. A far discutere l’esultanza di Flick.

Un gesto brutto e volgare, quello di Hansi Flick che festeggiando il gol di Ronald Araujo ha esultato con il “gesto dell’ombrello“. Un gesto che ha portato all’espulsione dell’allenatore. Una reazione sicuramente spropositata quella del tecnico del Barcellona e dovuta al momento e ad un risultato che era ancora in parità allo scadere. Una reazione che sicuramente farà discutere vista la natura per nulla sportiva del gesto che potrebbe anche portare ad una squalifica per Flick. Il Barcellona, passato in vantaggio al 13′ con gol di Pedri, assist di Yamal era stato raggiunto al 20′ da Witsel. La gara non si era mai sbloccata fino al gol al 93′ di Araujo su assist di De Jong, che ha scatenato la gioia Blaugrana e portato alla reazione esagerata di Flick.

Hansi Flick e l’esultanza contestata

In questi minuti fa discutere l’esultanza con il “gesto dell’ombrello” di Hansi Flick, tecnico del Barcellona. L’allenatore dei catalani ha esultato in questo modo alla rete di Ronald Araujo, dopo il gol decisivo del difensore Uruguaiano contro il Girona al 93′ del match di campionato. Una rete decisiva e importantissima arrivata allo scadere sull’1-1. Una rete che proietta momentaneamente il Barcellona in vetta al campionato a +1 sul Real Madrid che ha però una gara ancora da disputare. Al termine del match il tecnico del Barcellona ha parlato dell’accaduto rivendicando l’esultanza come una forma di gioia dovuta al momento e alla tensione della gara. Una spiegazione che difficilmente convincerà chi sicuramente in settimana discuterà sull’accaduto e sullo “sfogo” post gol del tecnico tedesco. Ecco il gesto di Hansi Flick:

Hansi flick reaction to Araujo Winner 😭❤️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yq0dw0hWkR — MC (@CrewsMat10) October 18, 2025

Le parole di Flick

Ecco le parole di Hansi Flick: “Per me il calcio è emozione. Oggi abbiamo vinto spendendo molte energie, più di quanto ci aspettassimo. Alla fine è proprio questo che conta: l’emozione pura. Segnare quel gol è stato fantastico. La esultanza non era diretta a nessuno, era semplicemente un’espressione di tensione, del modo in cui si vive una partita così intensa”. Ancora Flick: “Sono contento, non era contro nessuno. Ho cercato di parlare con l’arbitro, ma lui non ha voluto rivolgersi a me. Se n’è andato per la sua strada e io l’ho accettato. È tutto quello che posso dire. Mi dispiace non poter stare al fianco della squadra nel Clásico“