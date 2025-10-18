Cristiano Ronaldo, stop e gol clamoroso: sono 949 reti – VIDEO

Prima sbaglia il rigore poi segna un gol clamoroso da fuori area Cristiano Ronaldo è sempre più eterno. L’attaccante dell’Al Nassr è arrivato a 949 gol in carriera con una perla nell’ultimo match.

Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di se. Dopo la doppietta il nazionale contro l’Ungheria, il “RE” ha colpito ancora. Cristiano Ronaldo ha trovato un gol meraviglioso nella gara vinta 5-1 dal suo Al Nassr contro l’Al Fateh. In gol anche Joao Felix, autore di una tripletta (8 gol in campionato per lui, capocannoniere) e Kingsley Coman. Cristiano Ronaldo si era reso protagonista anche di un errore dal dischetto, il secondo consecutivo dopo quello con il Portogallo. Poco dopo però CR7 ha mostrato tutto il suo talento rientrando sul destro e scatenando una conclusione imprendibile che ha spento la sua traiettoria all’incrocio dei pali.

Cristiano Ronaldo show: sono 949 in carriera

Non si ferma il magic moment per Cristiano Ronaldo, dopo la doppietta con il Portogallo contro l’Ungheria, CR7 ha segnato anche con l’Al Nassr. Una rete meravigliosa susseguita al errore di qualche minuto prima dal dischetto. CR7 ha trovato così la quinta rete stagionale in Saudi Pro League, 3 in meno del compagno di squadra Joao Felix, autore di una tripletta e capocannoniere. Il campione portoghese si è confermato in grande forma reagendo alla grande al rigore sbagliato 60 secondi prima e scuotendo lo stadio con una rete bellissima la n. 949 in carriera.

Una cifra impressionante e un distacco ora di solo 51 gol dall’incredibile n.1000, l’obiettivo di Cristiano Ronaldo. In gol nel match oltre lui e Joao Felix, tripletta, anche Kingsley Coman. Con questa vittoria contro l’Al Fateh, l’Al Nassr si riporta a +4 sull’Al Hilal in classifica dopo lo 0-5 dei ragazzi di Inzaghi contro l’Al Ettifaq. Una classifica che vede ora la capolista Al Nassr a 15, 11 punti per l’Al Hilal, a 10 Al Ittihad e l’Al Qadsiah di Retegui che ha però una gara in meno da giocare.

Ecco l’errore dal dischetto e il gol successivo di Cristiano Ronaldo:

Show Al Nassr, la capolista vola

Dal suo arrivo in Saudi Pro League, CR7 non è mai riuscito a trionfare nel massimo campionato Saudita. L’inizio di stagione ha visto però l’Al Nassr partire alla grande. CR7 e Joao Felix stanno infatti trascinando a suon di gol l’Al Nassr primo a +4 sull’Al Hilal. Tentenna poi l’Al Ittihad di Benzema. Le attenzioni ora si spostano sul Al-Qadsiah di Retegui, con 3 punti contro il Neom, si porterebbero a -2 dalla vetta.