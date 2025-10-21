180 tifosi del Napoli arrestati ed espulsi da Eindhoven: cosa è successo

Questa sera alle ore 21.00 scenderà in campo il Napoli in Champions League. Gli azzurri affronteranno il PSV Eindhoven con l’obiettivo di riscattare il ko 1-0 contro il Torino in campionato. Nella serata di ieri, il clima si è però già surriscaldato.

Si comincia a surriscaldare il clima in Olanda per la sfida tra PSV e Napoli. Ci sono stati diversi disordini nella serata di ieri ad Eindhoven che hanno portato all’arresto di 180 tifosi del Napoli. Le autorità della città hanno parlato di disordini causati dai tifosi arrestati. Altri quattro tifosi del PSV sono stati fermati per lo stesso motivo in altre zone della stessa città. Stasera il Napoli affronterà il PSV, con la squadra che già da ieri è in città per prepararsi al meglio alla sfida e riscattare il ko in campionato. Gli azzurri hanno fino ad ora centrato 3 punti su 6 in Europa. E’ infatti arrivata una vittoria contro lo Sporting Lisbona dopo il ko contro il Manchester City. Vincere in Olanda è quindi fondamentale.

Napoli, 180 tifosi arrestati

Nella serata di ieri un folto gruppo di tifosi del Napoli è stato arrestato ad Eindhoven, e trasferito in 3 autobus alla stazione locale di Mathildelaan. Non solo sono stati fermati anche altri 4 tifosi del PSV in altre zone della città. La gara di stasera è considerata al alto rischio per via dei gemellaggi tra gli ultras del club olandese con quelli dell’Inter, prossimo avversario in Serie A del Napoli e del Botev Plovidv. I tifosi azzurri sono invece gemellati con quelli del Feyenoord e con quelli della Lokomotiv Plovdiv. Un’arresto quello dei 180 tifosi per il quale la polizia locale ha dichiarato che non ci sono stati veri e propri disordini o risse.

Stando a quanto riferito da un portavoce, le autorità locali hanno scelto di impedire eventuali disordini gravi proprio con gli arresti preventivi. Così riporta l’agenzia di stampa locale. Da quello che risulta non ci sarebbero stati scontri tra le tifoserie. La motivazione dell’arresto è stata quella del divieto della violazione di assembramento in certe zone della città. Alcuni dei tifosi arrestati erano sprovvisti del regolare biglietto per la gara di questa sera. Le perquisizioni erano permesse dal fatto che il Sindaco ha instituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita.

PSV-Napoli, stasera il match

Il Napoli affronterà questa sera alle 21 il PSV Eindhoven in Champions League. Gli azzurri ancora privi di Hojlund recuperano invece McTominay. Il centrocampista scozzese potrebbe partire dal 1′ ma tutto dipenderà da lui come dichiarato da Antonio Conte nella conferenza della vigilia. Gli azzurri arrivano da 3 sconfitte consecutive in trasferta, Manchester, Milano e Torino. La voglia di riscatto lontana dal Diego Armando Maradona è quindi totale con il Napoli che dopo aver battuto 2-1 lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League vuole centrare altri 3 punti e dimostrare di poterlo fare anche senza Rasmus Hojlund. Ieri la squadra ha già testato il manto erboso del PSV Stadion in vista della gara di questa sera. Ecco le immagini:

Een lachend en dollend Napoli arriveert in Eindhoven 😅 De selectie van Conte landde vanmiddag om 16:00 in Amsterdam, maar heeft inmiddels het veld betreden waar het morgenavond moet gebeuren👀 Wat verwacht jij van Napoli tegen PSV? ⚽ #Napoli #Lang pic.twitter.com/0zqvIumPZZ — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) October 20, 2025

Napoli, Conte: “McTominay? Decide lui”

Così Antonio Conte, tecnico del Napoli ha parlato dell’eventuale presenza dal 1′ minuto di Scott McTominay nella sfida di questa sera contro il PSV Eindhoven: “McTominay? Bisogna aspettare domani, sarà lui a prendere la decisione. Oggi ha svolto parte dell’allenamento, ha avuto questo taglio della parte superiore della caviglia. Come dico sempre, io ho fatto il calciatore e forzare i calciatori non va mai bene. Per noi è un giocatore importante, se ci sarà saremo ben contenti, altrimenti c’è già pronta una soluzione alternativa”.