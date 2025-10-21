Kane-Mbappé-Haaland: chi è il migliore? I numeri della super sfida per la Scarpa d’Oro

Messi e Cristiano Ronaldo hanno cannibalizzato ad altissimi livelli gli ultimi 20 anni di calcio lasciano pochissimo spazio per tutti gli altri campioni. Ora sembra essere il momento di Kane, Mbappé e Haaland.

Torna la Champions League e contestualmente le attenzioni si spostano sulle stelle del calcio mondiale in particolare sugli attaccanti. Kane, Mbappé e Haaland. Tre bomber, tre fuoriclasse, tre calciatori che lotteranno per la prossima Scarpa d’Oro ma non solo. L’inizio della loro stagione è stato straripante nei club e con le nazionali con numeri impressionati a livello realizzativo. Tutti e tre stanno confermando la loro superiorità totale rispetto alla concorrenza con Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City che ne stanno beneficiando alla pari di Inghilterra, Francia e Norvegia.

Kane-Haaland-Mbappé, i re dei bomber

Kane, Haaland e Mbappé stanno attualmente dominando il calcio europeo e Mondiale oltre ad essere gli ultimi 3 vincitori della Scarpa d’Oro. Numeri impressionanti per i 3 calciatori che non smettono di segnare. Mbappé e Haaland segnano da 11 gare consecutive. Kane da 9. Il loro avvio di stagione è stato straripante. Il Norvegese ha già segnato 23 gol in 13 partite tra club e Norvegia. 22 in 14 partite per Harry Kane. Sono invece 18 in 14 partite per Mbappé. Numeri straripanti e inarrivabili per i 3 bomber di Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.

L’ultimo weekend ha visto Haaland arrivare a 138 gol in 156 gare con il City nella gara contro l’Everton. Così ha parlato Moyes, allenatore dell’Everton dopo il match: “Nel complesso, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro su di lui, ma può non fare nulla per 60 minuti e finisci per parlare dei due o tre minuti in cui fa qualcosa. La sua capacità di segnare, ha qualcosa che gli altri non hanno“. Parole nette, che dimostrano quanto Haaland sia un cecchino.

Un weekend che è stato prolifico anche per Harry Kane, la punta del Bayern Monaco ha timbrato nel 2-1 contro il Borussia Dortmund nel Der Klassiker. È stato il gol numero 400 in carriera per il 32enne e il 104° in 107 partite con i campioni in carica della Bundesliga, che hanno vinto tutte e 11 le partite disputate in questa stagione. Harry Kane ha segnato in tutte le partite disputate in questa stagione dal Bayern, tranne nella vittoria per 3-2 sull’Augsburg ad agosto, quando ha dovuto accontentarsi di due assist. Mbappé poi ha deciso la gara del Real Madrid contro il Getafe permettendo ai Blancos di tornare in vetta al campionato. E si appresta ora ad affrontare la Juventus in Champions League. Decimo gol in 9 gare di campionato e 59^ in 70 gare con il Real Madrid.