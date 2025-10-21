Ruud Krol a Sportitalia: “Scudetto? Napoli e Inter favorite. PSV in ricostruzione”

A poche ore dalla sfida di Champions League tra PSV e Napoli ha parlato in esclusiva a Sportitalia al microfono del nostro Vincenzo Credendino la leggenda del calcio olandese ed ex Napoli Ruud Krol.

Intervenuto ai microfoni del nostro Vincenzo Credendino, Ruud Krol, leggenda del calcio olandese e del Napoli, ha prestato la sfida al PSV di Champions League ma non solo. L’ex difensore ha analizzato le caratteristiche del connazionale Beukema e come Conte lo può migliorare. Krol si è anche concentrato sull’ex della sfida Noa Lang e sulle difficoltà che sta avendo in questa stagione. Passando alla Serie A ha anche detto la sua sulla lotta Scudetto con Inter e Napoli considerate le favorite senza dimenticare il Milan.

Krol sul PSV

Intervenuto in esclusiva per Sportitalia al microfono di Vincenzo Credendino, Ruud Krol ha parlato così del prossimo avversario del Napoli il PSV: “Sono una squadra in ricostruzione, hanno venduto 6 giocatori quest’anno e ne hanno comprato altri 6. Non hanno ancora trovato gli automatismi dell’anno scorso. Hanno dei giocatori infortunati come anche il Napoli. I due terzini del PSV non molto forti, sono più deboli al centro. Bisogna vedere quanta energia ha il Napoli dopo la sconfitta a Torino. Speriamo il Napoli riesca a giocare molto bene“.

Sui punti forti del PSV: “Solo la prima gara in casa hanno fatto male, dopo hanno ritrovato certezze in casa. Loro giocano 4-3-3. In casa possono fare di più perché il loro stadio più piccolo del Maradona, 25-30 mila persone crea un ambiente incredibile che può permettere di fare cose miracolose. Vedremo come giocheranno stasera. Sicuramente hanno giocatori importanti come Perisic, Dest e Schouten“.

Su Beukema e Lang

Su Sam Beukema, che deve raccogliere la sua eredità: “Io non ho visto tutte le sue partite perché in Spagna non trasmettono tutte le gare del Napoli, mi mancano 1-2 partite. Quando l’ho visto giocare ha fatto bene. Sicuramente quello che gli dico è che Napoli non è Bologna. Napoli è un’altra cosa. Con Conte può migliorare le sue qualità. Per lui è più facile perché arriva da due anni a Bologna dove ha fatto molto bene e gol importanti soprattutto di testa. Ho molta fiducia in lui e speriamo che stasera giochi una buona partita così può attirare anche la Nazionale su di se”.

Su Noa Lang: “Lui ha qualità sicure, senz’altro. Per un attaccante è più difficile arrivare nel calcio italiano. E’ più duro qui sicuramente. La preparazione fisica è molto diversa rispetto a quella che faceva in Olanda. Così lui trova difficoltà. Sono convinto che appena troverà la sua forma migliore dimostrerà la sua qualità“.

Sulla lotta Scudetto

In chiusura Krol si è poi concentrato sulla lotta Scudetto: “Il Milan come il Napoli dell’anno scorso gioca solo la Serie A e questo lo favorisce come il Napoli l’anno scorso. Per me Inter e Napoli sono sempre le squadre più forti se hanno tutti i giocatori al 100% fisicamente bene. Il Napoli in questo momento ha Politano, Lukaku, Lobotka, Buongiorno, Rrahmani, infortunati o non al meglio. Senza questi giocatori è complicato. Se li ritrova al 100% velocemente per me il Napoli con l’Inter è la favorita. Ma come ho detto prima il Milan avendo solo la Serie A potrebbe favorirlo. Come giocano Inter e Napoli sono le mie favorite“.