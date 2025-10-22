Juventus ancora a secco in Champions, al Real Madrid basta Bellingham

Si è concluso da poco il match del Bernabeu tra il Real Madrid di Xabi Alonso e la Juventus di Igor Tudor, valevole per la terza giornata di Champions League: la sintesi della partita.

Dopo tre giornate di Champions League, la Juventus ha ancora la voce 0 nella casella delle vittorie: dopo i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, arriva la prima sconfitta europea. Al Real Madrid basta un gol di Bellingham: tre punti d’oro per la squadra di Xabi Alonso.

Primo tempo Real Madrid-Juventus

Il primo vero pericolo della partita arriva al 10′: tiro da fuori di McKennie, Courtois si rifugia in angolo. Al 14′ la Juventus si rende pericolosa con Gatti: rasoiata del difensore bianconero, Courtois respinge e blocca in due tempi. Al 25′ il Real Madrid va a caccia del vantaggio: Blancos pericolosi con Brahim Diaz, Di Gregorio si rifigia in angolo. Al 37′ spinge ancora il Real: Arda Guler dal limite dell’area, blocca Di Gregorio senza problemi. Al 40′ Di Gregorio è monumentale su Mbappé: assist di Brahim Diaz per il francese e grande risposta dell’estremo difensore bianconero. Dopo 3 minuti i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Mbappé per Militao che da fuori area ci prova con il piattone palla alt. Il direttore di gara fischia così la fine della primo tempo, senza recupero.

Secondo tempo Real Madrid-Juventus

La Juventus parte subito forte: errore in uscita di Carreras, Kalulu calcia a botta sicura, provvidenziale Militao. Al 50′ Vlahovic a un passo dal vantaggio: ripartenza condotta dal numero 9 che a tu per tu con Courtois trova la grande risposta del portiere belga. Al 58′ il Real Madrid passa in vantaggio: Vinicius calcia in porta, la sfera sbatte sul palo e va dalle parti di Bellingham che con il piattone sblocca il match. Al 68′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio, schema su calcio d’angolo e volée di Valverde. Determinante Gatti sulla linea. Al 71′ Real a un passo dal 2-0: doppio intervento di Di Gregorio prima su Mbappé e poi su Brahim Diaz. Al minuto 86′ Openda si divora il gol del pareggio: David appoggia per l’ex Lipsia che controlla e calcio, Asensio evita guai peggio. Dopo cinque minuti di recupero termina il match.

Juventus, Chiellini conferma Tudor prima della partita

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ai microfoni di Amazon Prime nel pre-partita della sfida contro il Real Madrid a proposito del futuro di Igor Tudor. “Si sono scritte e dette cose non vere: Igor è l’allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui. Poi ci sono i confronti come in tutti i club e in tutte le famiglie e a volte capita di non andare d’accordo. Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Ora c’è questa grande partita che esula dalle dinamiche del campionato, poi ci ributteremo sulla Serie A in un ambiente diverso per colmare il gap. Siamo comunque lontani dall’avere quella crisi che viene dipinta fuori”.