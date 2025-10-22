Tonali-Newcastle: il rinnovo lo allontana dalla Serie A. Cifre e dettagli

Sandro Tonali è sicuramente una delle figure di spicco del Newcastle di Eddie Howe oltre che punto fermo della Nazionale Italiana: dall’Inghilterra sottolineano un dettaglio importante sul rinnovo di contratto.

Quando Sandro Tonali è stato ceduto al Newcastle tantissimi tifosi del Milan hanno criticato duramente l’operazione in uscita che ha portato il centrocampista lodigiano a firmare con i Magpies nel 2023. Venne pagato poco meno di 60 milioni di euro, con il club di Via Aldo Rossi che ha generato una plusvalenza vicina ai 50 milioni. Di quella cifra, poco più di 4 milioni furono versati nelle casse del Brescia come da accordi intercorsi tra le due società e con il Diavolo che ha incassato soltanto 54,6 milioni di euro.

Nelle ultime settimane il nome di Sandro Tonali è stato accostato con decisione a un suo potenziale ritorno in Italia, in modo particolare alla Juventus. Pallino dell’ex diesse Cristiano Giuntoli, il classe 2000 è uno degli obiettivi per rinforzare la mediana bianconera.

I dettagli del rinnovo di Sandro Tonali con il Newcastle

Niente Serie A per Sandro Tonali? Durante il periodo di squalifica per il calcioscommesse, il centrocampista azzurro ha prolungato il proprio contratto con il Newcastle, allungando la scadenza fino al 2029, con opzione di rinnovo fino al 2030. Una notizia che spaventa i club italiani, visti i costi dell’operazione. Nelle ultime settimane, però, lo stesso centrocampista aveva parlato di un ritorno in Italia con i Magpies che valutano il giocatore oltre i 100 milioni di euro. Ora bisogna fare i conti con un contratto sicuramente più lungo che non comporta necessariamente la permanenza di Tonali in Premier League.

Una notizia che ‘fa felice’ anche Paul Scholes, che recentemente dichiarato di essere follemente innamorato, calcisticamente, di Sandro Tonali, definendolo “Miglior centrocampista della Premier, anche meglio di Declan Rice”. E’ indubbiamente, al momento, uno degli italiani più forti con il club bianconero che ha deciso di blindare il proprio numero 8.



Al Milan guadagnava circa 2,5 milioni di euro a stagione, mentre il suo stipendio in Inghilterra viaggia a cifre superiore. Poco meno di 10 milioni di euro, bonus inclusa. L’ultima stagione con il Newcastle è stata quella della consacrazione: 6 gol in 45 presenze, più qualificazione in Champions e vittoria della Coppa di Lega contro il Liverpool.