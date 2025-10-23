Newcastle canta “Bella Thiaw”: il coro per l’ex Milan virale in rete

L’impatto di Malick Thiaw sul Newcastle è stato devastante. Il centrale tedesco ex Milan ha conquisto la Premier League e i tifosi dei Magpies, tanto che gli hanno dedicato un coro su una nota canzone italiana.

Bella ciao diventa Bella Thiaw, i tifosi del Newcastle si sono innamorati di Malick Thiaw, ex terzino del Milan, tanto da dedicargli un coro. Da questa stagione il centrale gioca nel club inglese. 9 presenze, tutte da protagonista. Thiaw si è già conquistato la stima e la massima considerazione dei suoi nuovi tifosi. Classe 2001′, nelle ultime stagioni al Milan, Malick, ha già giocato 3 volte con la Germania. L’ultima finestra di mercato l’ha visto protagonista del trasferimento in Premier League. Per lui il Newcastle ha investito 35 milioni più eventuali altri 5 di bonus per strapparlo al Milan. Il difensore era arrivato in Italia dallo Schalke 04 per quasi 13 milioni nel 2022 e ha permesso ai rossoneri di realizzare una mega plusvalenza.

Newcastle, il coro per Thiaw

Il nuovo difensore del Newcastle, Malick Thiaw ha già fatto innamorare i tifosi dei Magpies tanto da guadagnarsi un coro personale. L’ex Milan ha impattato alla grandissima in queste sue prime 9 gare con il club inglese. Ora tutti i tifosi si sono innamorati di lui. Dopo Sandro Tonali, quindi, anche l’ex difensore del Milan ha conquistato la Premier e il Newcastle. Questo il testo del coro a lui dedicato: “He’s from Milano. To play with Sandro. And he loves the f…..g toon. La la la la. Malick Thiaw Malick Thiaw. Malick Thiaw Malick Thiaw“. Un coro chiaramente ispirato alla canzone Bella ciao. In estate aveva fatto molto discutere il suo trasferimento in Premier League.

Il Milan aveva infatti incassato una cifra molto importante per il suo cartellino. 35 milioni più eventuali 5 di bonus. Una cifra che aveva portato ad una plusvalenza importante dopo che il difensore tedesco era stato acquistato per circa 13 milioni 3 stagioni fa. L’impatto che ha avuto sulla Premier League e sui suoi nuovi tifosi fa però pensare che presto quella cifra sarà più che giustificata se non inferiore al valore del giocatore. Un elemento chiave ora del Newcastle che nell’ultimo turno di Champions League ha sconfitto 3-0 il Benfica di José Mourinho. Ecco il coro riservato dai tifosi del Newcastle al difensore: