Il nuovo canale YouTube di Erling Haaland ha debuttato con un video che ha superato i cinque milioni di visualizzazioni, attirando l’attenzione non solo per la vita quotidiana dell’attaccante del Manchester City, ma anche per una sua abitudine particolare: il consumo di latte crudo

Scoppia la polemica nel calcio inglese. Il protagonista, suo malgrado, è l’attaccante del Manchester City, Erling Haaland. Il centravanti norvegese, incubo dell’Italia in vista del Mondiale 2026 con la sua Nazionale, ha pubblicato un video dal proprio nuovo canale YouTube che ha diviso l’opinione pubblica Oltremanica. Il motivo? Una sua abitudine decisamente particolare che mostra nelle immagini, quella di bere latte crudo.

Haaland, il video sul latte crudo scatena le polemiche in Inghilterra

Andiamo con ordine partendo dal video, intitolato “Un giorno nella vita di un calciatore professionista”, il 25enne norvegese mostra la propria routine, tra allenamenti, cucina e bistecche tomahawk. A sorprendere, però, è la scena in cui si reca in una fattoria del Cheshire per ritirare il suo latte crudo, che definisce un “superfood” capace di “fare bene allo stomaco, alla pelle, alle ossa e ai muscoli”. Secondo persone a lui vicine, Haaland ne beve un bicchiere ogni mattina e un altro dopo l’allenamento, un rito che accompagna la sua vita da anni.

Ma perché questa abitudine ha fatto discutere stampa e tifosi, in Inghilterra e non solo? Di seguito intanto il video dell’attaccante:

Went out for milk, came back with steak, milk & honey🥩🥛🍯

(link in bio for the full episode on YT) pic.twitter.com/QxBcpkPTYp — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 28, 2025

Perché il video di Haaland che beve latte fa discutere

In Inghilterra la vendita del latte crudo è legale, ma soggetta a norme rigide: può essere acquistato solo direttamente dalle aziende agricole registrate o nei mercati autorizzati, e deve provenire da animali sani e controllati. La Food Standards Agency (FSA) avverte tuttavia che il prodotto “potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari”, raccomandando di evitarlo a donne incinte, anziani, bambini e persone immunodepresse.

Nonostante i rischi, la popolarità del latte crudo è in crescita, alimentata dalla convinzione che offra benefici per la salute. Tuttavia, la FSA sottolinea che le prove scientifiche a sostegno di tali effetti positivi sono scarse. Dopo la pubblicazione del video di Haaland, la fattoria che gli fornisce il latte ha dichiarato sui social che la domanda è “aumentata enormemente” e che spera di “comprare una nuova mucca da latte molto presto” per soddisfare gli ordini.

Dan Richardson, ex nutrizionista della City Academy, invita alla prudenza: “La sfida con il latte crudo è che si possono trovare aziende che fanno un buon lavoro nel ridurre il rischio, ma resta un alimento a potenziale contaminazione. Il pericolo nasce quando le persone cercano di imitare queste abitudini acquistando versioni economiche e meno sicure”.