Serie A, la Lazio non sfonda: 0-0 a Pisa. Risultati e classifica

Il Pisa rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, ma smuove ancora la sua classifica, fermando sullo 0-0 la Lazio. La squadra di Sarri non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro la Juventus.

Finisce 0-0 l’ultima sfida giocata nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A, fra Pisa e Lazio. La squadra di Gilardino gioca meglio, crea più occasioni, ma spreca troppo sotto porta: la mancanza di concretezza resta il suo principale limite. Anche i biancocelesti di Sarri, pur con qualche spunto, si dimostrano poco incisivi. Lo 0-0 finale lascia insoddisfatte entrambe le squadre.

La Lazio fermata a Pisa: finisce solo 0-0

Il Pisa parte forte, impone il ritmo e mette in difficoltà una Lazio timorosa. Al 7’ Nzola serve Tramoni, che calcia alto dal limite. L’occasione più grande arriva al 25’: Cuadrado trova Touré libero sul secondo palo, ma il centrocampista manda incredibilmente fuori a tu per tu con Provedel. Il pericolo scuote la Lazio, che reagisce poco dopo. Al 29’ Isaksen conclude debolmente su Semper, poi al 36’ Basic sfiora il gol con una potente conclusione da fuori deviata sul palo. La prima frazione si chiude in equilibrio, con poche emozioni nel finale. Nella ripresa il Pisa torna in campo con maggiore aggressività e schiaccia la Lazio nella propria metà campo. Al 63’ Moreo, appena entrato, colpisce di testa su corner di Aebischer trovando un grande intervento di Provedel. Al 77’ Touré spreca un’altra buona occasione, poi all’80’ è ancora Moreo a rendersi pericoloso, ma Romagnoli salva i suoi con una chiusura decisiva.

Nel finale il ritmo cala e il punteggio resta inchiodato sullo 0-0. Il Pisa conferma progressi nel gioco ma continua a mancare di precisione offensiva; la Lazio, invece, mostra un netto calo fisico e poche idee, complice anche la lunga lista di infortuni.

La classifica aggiornata della Serie A dopo Pisa-Lazio

In seguito al pareggio della Lazio a Pisa ed alla vittoria esterna del Sassuolo contro il Cagliari (1-2 in Sardegna, gol di Laurientè al 54′ e Pinamonti al 65′ per i neroverdi, Sebastiano Esposito al 73′ per i sardi). I biancocelesti rimangono ancorati al centro della classifica della Serie A, con 12 punti in 9 gare. Il Pisa invece smuove quantomeno i bassifondi della graduatoria, agganciando il Verona. Ecco di seguito la classifica della Serie A aggiornata:

1- Napoli 21

2- Roma 21

3 – Inter 18

4- Milan 18

5 – Como 16

6- Bologna 15

7 – Juventus 15

8 – Cremonese 14

9 – Atalanta 13

10 – Sassuolo 13

11 – Lazio 12

12 – Udinese 12

13 – Torino 12

14 – Cagliari 9

15 – Parma 7

16 – Lecce 6

17 – Pisa 5

18 – Verona 5

19 – Fiorentina 4

20 – Genoa 3