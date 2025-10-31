C’è chi per vedere in azione Lionel Messi da vicino farebbe di tutto, spingendosi a pagare cifre fuori portata. Fra di essi anche la Federazione calcistica dell’Angola, che ha pagato una cifra esorbitante per convincere l’Argentina ad accettare di essere sfidata in l’amichevole

Si avvicina sempre di più la Coppa del Mondo 2026, che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada la prossima estate. Per molti appassionati di calcio sarà anche una delle ultime possibilità, se non l’ultima, di vedere uno dei campioni più grandi di tutti i tempi in un simile palcoscenico: Leo Messi. La sua Argentina difenderà il titolo vinto nel 2022 in Qatar, il fuoriclasse dell’Inter Miami delizierà, a meno di colpi di scena, i suoi sostenitori con le sue giocate. Intanto emerge un retroscena riguardo ad una delle partite che porteranno alla manifestazione iridata. Sembra infatti che la Federazione calcistica dell’Angola abbia sborsato una cifra esorbitante per affrontare proprio l’Argentina, seppure in una semplice amichevole.ù

Angola, amichevole di lusso con l’Argentina di Messi: il motivo

La Federcalcio angolana ha messo in campo una spesa da capogiro per organizzare l’amichevole che vedrà le “Antilopi Nere” affrontare l’Argentina di Lionel Messi. A Luanda si prevede il tutto esaurito per un evento che si annuncia storico.

Con una carriera costellata da ogni tipo di trofeo e ben otto Palloni d’Oro, Messi è una vera icona del calcio mondiale. La sola presenza della “Pulce” è in grado di richiamare folle da ogni parte del pianeta, e l’Angola ha deciso di sfruttare questa occasione irripetibile. Dopo lunghe trattative, la federazione africana ha trovato l’accordo con l’AFA, garantendosi la presenza della nazionale campione del mondo per una sfida in programma venerdì 14 novembre, nel cuore della capitale angolana. L’incontro si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il 50º anniversario dell’indipendenza del Paese, che ricorre l’11 novembre.

Angola, la cifra folle pagata per affrontare Messi e l’Argentina

Il calcio in Angola è in piena espansione, soprattutto tra i più giovani, e l’arrivo dei campioni argentini promette di trasformare Luanda in una festa di colori e passione. Nonostante la nazionale locale non sia riuscita a qualificarsi agli ultimi Mondiali – chiudendo al quarto posto nel proprio girone – l’entusiasmo resta altissimo.

Secondo quanto riportato da Sport News Africa, la Federcalcio angolana avrebbe sborsato circa 12 milioni di euro per assicurarsi la presenza di Messi, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Una cifra faraonica, ma vista come un investimento per dare visibilità internazionale al movimento calcistico del Paese e offrire ai tifosi un’esperienza indimenticabile.