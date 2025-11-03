Conte una furia con tutti: “Vi dico perché il Napoli in alto da fastidio”

Il Napoli, primo in classifica in Serie A, si prepara alla sfida di Champions League contro l’Eintracht. Il tecnico Antonio Conte però ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo a muso duro ai giornalisti in conferenza stampa

Il Napoli pareggia in casa contro il Como, ma al termine della giornata si ritrova da solo in vetta alla classifica della Serie A. Tutto grazie al ko della Roma a San Siro contro il Milan, che ha permesso agli azzurri di occupare la prima posizione in solitaria. Pur se inseguito a ruota dagli stessi rossoneri, dai giallorossi e dall’Inter, vittoriosa all’ultimo respiro a Verona. Così il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht. Il tecnico leccese ne ha per tutti: alcune risposte contro i giornalisti presenti sono diventate virali.

Napoli, lo sfogo di Conte prima dell’Eintracht: il motivo

Per quale motivo, visto che il Napoli si trova in vetta alla Serie A, il suo tecnico Antonio Conte si in conferenza stampa? Gli azzurri preparano la sfida all’Eintracht in quella Champions League dove nell’ultima sfida è arrivata una delle peggiori sconfitte della storia del club, seppure in trasferta ad Eindhoven. Un giornalista in particolare gli chiede lumi riguardo gli attaccanti. La tensione sale immediatamente quando il tecnico sente parlare di “5 attaccanti che ha a disposizione”. A questo punto, pur essendo la prima domanda della conferenza, Conte interviene per questionare sul concetto, facendo notare che Lang, Politano e Neres sono esterni e non attaccanti. Lo sfogo poi parte quando la domanda viene completata dal giornalista, che gli chiede: “Si aspetta qualcosa di più dai giocatori d’attacco, visti i due gol in meno rispetto alle prime 10 giornate?“. A questo punto Conte risponde a modo suo…

Conte una furia: “Ecco perché il Napoli in alto da fastidio”

Dopo la prima domanda, Antonio Conte è già una furia: “Visto che siamo primi in classifica, qualcuno deve aver segnato”, fa innanzitutto notare. Poi si lamenta: “Prima parlavate della poca solidità, ora che abbiamo ottenuto due clean sheet si parla dell’attacco. State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto”, continua. E ancora: “Noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall’inizio della stagione e continuiamo ad averle, ma poi guardo la classifica: chi è primo? Il Napoli! Noi sentiamo solo critiche, c’è stato un pompaggio assurdo di aspettative, dovevamo ammazzare di qua e di là, chi arrivava doveva cambiare la prospettiva della squadra”. (…) Io dissi servono più gol, ma serve anche vincere. Anguissa quanti gol ha fatto in più? Anguissa ha tre gol in più rispetto all’anno scorso. Cerchiamo di essere seri!”.

Infine una stoccata delle sue: “L’ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi vuole creare problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare nell’ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura”.