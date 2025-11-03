A meno di tre giorni dalla sfida in Conference League contro il Mainz, in casa della Fiorentina regna l’incertezza per il futuro della panchina. La prima scelta sembra essere quella dell’ex tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa ma prima c’è da risolvere la questione con Stefano Pioli

Una cosa è certa: la sconfitta interna subita ieri dalla Fiorentina contro il Lecce sarà, sportivamente parlando, fatale al tecnico viola Stefano Pioli. Al momento però la situazione contrattuale con l’ex tecnico del Milan non è stata ancora risolta e circolano diversi nomi per la sua sostituzione. In prima fila al momento rimane l’ex allenatore dell’Empoli, Roberto D’Aversa, come spiegato da Alfredo Pedullà. Nelle scorse ore il suo nome non è l’unico circolato, anzi, ma lo stesso Pedullà fa il punto della situazione con il saliscendi di candidature, circolate a mezzo stampa.

Fiorentina, caos allenatore: contatti con D’Aversa

Alfredo Pedullà questo pomeriggio ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro della panchina della Fiorentina. Al momento Stefano Pioli non è stato esonerato, né è stato trovato un accordo per la sua buonuscita. La speranza è quella di trovare un accordo rispetto a un rapporto deteriorato e assolutamente compromesso.

Intanto in data odierna Daniele Galloppa ha diretto l’allenamento con la Primavera, a testimonianza del fatto che quest’ultimo non è stato, almeno per il momento, pre-allertato per sostituire Pioli.

In merito ai tanti nomi usciti poi, la novità più importante riguarda Roberto D’Aversa: in giornata ci sono stati contatti fra le parti. Il profilo dell’ex allenatore dell’Empoli è molto apprezzato. Con l’Empoli D’Aversa è reduce da una stagione sfortunata, ma a livello tattico in casa viola si pensa possa rimettere in carreggiata la squadra dopo 10 giornate disastrose.

#Fiorentina, contatti in corso con Roberto #Daversa. #Vanoli fuori dai giochi (da ieri sera) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 3, 2025

Fiorentina, la verità su Vanoli, Mancini e De Rossi

Ma qual è la verità sugli altri nomi circolati? Alfredo Pedullà spiega che Paolo Vanoli da ieri sera è fuori dai giochi, come lui aveva anticipato. C’è stato un contatto indiretto che la Fiorentina nelle ultime ore ha ritenuto di non dover approfondire. Nessuna chance per De Rossi, neanche per Mancini o Iachini. Il nome di D’Aversa dunque va tenuto in considerazione aspettando le decisioni finali.