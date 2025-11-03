Scoppia un caso che ha del clamoroso nel campionato da molti considerato il più bello e ricco del mondo. Un noto agente di calciatori arrestato con una accusa pesante, di aver minacciato con una pistola un calciatore della Premier League e della Nazionale inglese

La Premier League inglese viene scossa da un caso che poco ha a che vedere con il calcio, in realtà. I protagonisti della vicenda sarebbero un noto calciatore della Premier League e addirittura della Nazionale inglese, con il proprio agente. Il procuratore in questione è indagato, sospettato di aver minacciato il proprio tesserato con l’utilizzo di una pistola, in una via di Londra. Il motivo? Secondo la polizia inglese si potrebbe trattare di un tentativo di ricatto da parte del procuratore. Ecco di seguito tutti i dettagli che sono stati resi noti sulla vicenda che è finita al centro dell’opinione pubblica fra i giornali sportivi più importanti che si occupano di calcio inglese.

Shock Premier League: “Pistola dell’agente contro il giocatore”

L’uomo è attualmente indagato per presunto tentativo di ricatto. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 6 settembre, intorno alle 23:14, ma è emerso solo di recente. Sempre secondo la BBC, il calciatore coinvolto avrebbe poco più di vent’anni e avrebbe vissuto l’accaduto come un’esperienza “terrificante”.

Il club del giovane è stato informato dell’incidente, e si ipotizza che lo stesso agente possa aver minacciato anche un’altra persona nello stesso contesto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L’agente è stato rilasciato su cauzione, mentre la polizia prosegue le indagini per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Agente minaccia con la pistola un proprio giocatore: cosa si sa

Veniamo ai fatti che ad oggi sono stati resi noti: un procuratore sportivo, che rappresenterebbe un calciatore della Premier League e della Nazionale britannica, è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato con un’arma da fuoco uno dei suoi assistiti in una via di Londra.

La notizia è stata diffusa dalla BBC, che per ragioni legali non ha divulgato i nomi né dell’agente né del giocatore coinvolto. Secondo il The Sun, si tratterebbe di un “agente di 31 anni” con diversi calciatori famosi tra i suoi clienti. Fra di essi anche l’atleta in questione che il quotidiano definisce come un giocatore “valutato 60 milioni di sterline“. Si attendono dunque novità più approfondite sul caso.