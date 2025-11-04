Napoli in campo per affrontare l’Eintracht, ma prosegue la polemica che rimbalza dalla Germania all’Italia per quanto concerne la sicurezza e la trasferta vietata ai tifosi tedeschi. Le parole del dirigente della rivale degli azzurri scatenano le discussioni
Napoli in campo per affrontare l’Eintracht di Francoforte, nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Gli azzurri devono rifarsi dopo aver perso malamente in Olanda, ad Eindhoven contro il PSV nel corso dell’ultima partita giocata in Europa: la squadra di Antonio Conte è a quota 3 punti nelle prime 3 gare giocate. Intanto però dalla Germania all’Italia rimbalza la polemica sul divieto di trasferta per i tifosi del club tedesco. Ad alimentare ulteriormente le tensioni sono le parole del dirigente Philipp Reschke.