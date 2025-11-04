Oltre allo squalificato Lucca e alle assenze già note di Lukaku, De Bruyne e Meret, l’allenatore del Napoli Antonio Conte deve fare i conti con nuove defezioni: Spinazzola e Gilmour, infatti, sono indisponibili a causa dei problemi fisici accusati nei giorni scorsi. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi

Allenatore: Dino Toppmoller

L’Eintracht attacca Napoli: le parole del dirigente

“Napoli è uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale“, ha dichiarato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Francoforte. Reschke è anche responsabile dell’ufficio legale, degli affari legati ai tifosi, della sicurezza e dell’organizzazione delle partite del club tedesco. Le sue parole, durante un’intervista concessa alla FAZ, sono state poi seguite da una precisazione: “La nostra massima priorità dal punto di vista organizzativo è garantire che tutti entrino e escano dallo stadio in sicurezza”.

Secondo quanto riportato dalla FAZ, “il club di Francoforte ha aumentato il numero dei componenti della sicurezza per la battaglia di Napoli. L’obiettivo è quello di prevenire eventuali ‘vendette’ nei confronti della squadra per quanto avvenuto nell’ultimo match europeo in casa degli azzurri. C’è massima allerta, dunque, tra i tedeschi che hanno deciso di annullare qualsiasi attività a scopo precauzionale”.