Cosa ha detto l’Eintracht su Napoli: la dura accusa che ha scatenato la polemica

Napoli in campo per affrontare l’Eintracht, ma prosegue la polemica che rimbalza dalla Germania all’Italia per quanto concerne la sicurezza e la trasferta vietata ai tifosi tedeschi. Le parole del dirigente della rivale degli azzurri scatenano le discussioni

Napoli in campo per  affrontare l’Eintracht di Francoforte, nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Gli azzurri devono rifarsi dopo aver perso malamente in Olanda, ad Eindhoven contro il PSV nel corso dell’ultima partita giocata in Europa: la squadra di Antonio Conte è a quota 3 punti nelle prime 3 gare giocate. Intanto però dalla Germania all’Italia rimbalza la polemica sul divieto di trasferta per i tifosi del club tedesco. Ad alimentare ulteriormente le tensioni sono le parole del dirigente Philipp Reschke.

Napoli in campo: le formazioni e l’emergenza per Conte

Oltre allo squalificato Lucca e alle assenze già note di Lukaku, De Bruyne e Meret, l’allenatore del Napoli Antonio Conte deve fare i conti con nuove defezioni: Spinazzola e Gilmour, infatti, sono indisponibili a causa dei problemi fisici accusati nei giorni scorsi. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller

Il Napoli di Conte affronta l’Eintracht: polemiche per le parole del dirigente sui tifosi

L’Eintracht attacca Napoli: le parole del dirigente

Napoli è uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale“, ha dichiarato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Francoforte. Reschke è anche responsabile dell’ufficio legale, degli affari legati ai tifosi, della sicurezza e dell’organizzazione delle partite del club tedesco. Le sue parole, durante un’intervista concessa alla FAZ, sono state poi seguite da una precisazione: “La nostra massima priorità dal punto di vista organizzativo è garantire che tutti entrino e escano dallo stadio in sicurezza”.

Secondo quanto riportato dalla FAZ, “il club di Francoforte ha aumentato il numero dei componenti della sicurezza per la battaglia di Napoli. L’obiettivo è quello di prevenire eventuali ‘vendette’ nei confronti della squadra per quanto avvenuto nell’ultimo match europeo in casa degli azzurri. C’è massima allerta, dunque, tra i tedeschi che hanno deciso di annullare qualsiasi attività a scopo precauzionale”.

