Dopo oltre un decennio di attesa, David Beckham ha ricevuto l’onore reale che aveva sempre sognato, diventando “Sir“. Il Re in persona gli ha consegnato il titolo al Castello di Windsor e spuntano i dettagli sul suo abito

Oltre al calcio, Beckham ha costruito una tradizione di impegno umanitario. È stato Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNICEF per oltre 20 anni ed è stato recentemente nominato ambasciatore della King’s Foundation , che sostiene progetti di istruzione e sostenibilità ambientale. Con questo riconoscimento, Beckham consolida il suo ruolo non solo di icona globale, ma anche di autentico rappresentante dei valori britannici. D’ora in poi, sarà ufficialmente conosciuto come Sir David Beckham , mentre sua moglie Victoria assumerà con orgoglio il titolo di Lady Beckham .

Dopo il ritiro nel 2013 e la sistemazione delle sue finanze, le richieste per questo onore si sono fatte più insistenti. Politici, ex compagni di squadra e tifosi erano tutti concordi nel ritenere che meritasse un posto tra le figure più illustri della Gran Bretagna.

La strada di Beckham verso il cavalierato è stata tutt’altro che facile. Fu nominato per la prima volta nel 2011 , dopo aver svolto un ruolo chiave nell’assicurare a Londra l’assegnazione dei Giochi Olimpici del 2012 , ma la sua candidatura fu bloccata a causa del coinvolgimento in un piano di elusione fiscale che coinvolgeva anche altri personaggi pubblici.

Il momento che David Beckham aspettava da oltre un decennio è finalmente arrivato. L’ex stella del Manchester United e della nazionale inglese è stato nominato cavaliere da Re Carlo III in una cerimonia al Castello di Windsor . A 50 anni, Beckham ha ricevuto l’onorificenza per i suoi straordinari servizi allo sport e alla beneficenza, accompagnato con orgoglio dalla moglie Victoria Beckham e dai genitori. “Sono immensamente orgoglioso”, ha dichiarato Beckham all’inizio di quest’anno, quando il suo nome è apparso nell’elenco delle onorificenze per il compleanno del re. Per l’occasione un personaggio attento allo stile come lui, non poteva che scegliere un abito particolare…

La moglie di David Beckham, Victoria, che nel 2017 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi all’industria della moda, ha disegnato e realizzato l’abito indossato dal marito al castello.

Al termine della cerimonia, lo stesso Beckham ha rivelato: “Re Carlo è rimasto molto colpito dal mio abito. È l’uomo più elegante che conosca, quindi ha ispirato molti dei miei look nel corso degli anni e sicuramente ha ispirato anche questo”, le sue parole. Poi ha aggiunto: “È una cosa che mi ha fatto mia moglie. Ho guardato delle vecchie foto di lui quando era molto giovane, in tailleur e ho pensato ‘OK, è quello che voglio indossare’, così l’ho dato a mia moglie e lei l’ha fatto”.