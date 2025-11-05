In una recente intervista rilasciata a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha parlato del momento in cui dirà addio al calcio: un annuncio che i fan del portoghese speravano non arrivasse. Poi una frecciata a Leo Messi, come nel suo stile

In una recente intervista rilasciata a Piers Morgan, l’attaccante dell’Al Nassr e della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, ha parlato del momento in cui dirà addio al calcio. Non prima di intervenire su un’annosa questione che divide i suoi fan: chi è meglio fra lui e Leo Messi? Sulla questione interviene a modo suo, senza peli sulla lingua. Ecco di seguito alcuni passaggi della sua intervista, che rapidamente ha fatto il giro del mondo.

Cristiano Ronaldo, frecciata a Messi: le sue parole

In una recente intervista rilasciata a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha parlato di un tema che da sempre divide. Chi è il migliore tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo? L’attaccante portoghese ha ribadito di non sentirsi inferiore a nessuno, neppure a quello che molti considerano il più grande calciatore di sempre.

Alla domanda diretta del giornalista — “Dicono che Messi sia migliore di te, cosa ne pensi?” — la risposta di Cristiano è stata immediata e decisa: “Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione. Non voglio essere umile“. In un altro passaggio del video, Piers Morgan gli ha ricordato il commento del suo ex compagno di squadra al Manchester United, Wayne Rooney, secondo cui Messi sarebbe superiore. Ronaldo, però, ha replicato con calma: “Non mi dà alcun fastidio”.

Cristiano Ronaldo: l’annuncio sul ritiro spiazza i fan

Nel corso dell’intervista, Cristiano Ronaldo ha parlato del momento in cui dirà addio al calcio, ammettendo che il ritiro “succederà presto”. Il fuoriclasse portoghese ha confessato che sarà un passaggio difficile dal punto di vista emotivo: “Mi ritirerò presto. Penso che sarò pronto per questo. Sarà dura, ovviamente. Probabilmente piangerò, sono un tipo che piange facilmente. Non tengo i miei sentimenti dentro. Sono onesto, sono una persona aperta”, le sue parole.

Ronaldo ha però aggiunto di essersi preparato a lungo per affrontare questa nuova fase della sua vita: “Ma ho preparato il mio futuro da quando avevo 25, 26 anni, quindi penso che sarò in grado di sostenere quella pressione”. Quando gli è stato chiesto cosa potrà dargli felicità una volta smessi gli scarpini, la risposta è stata schietta: “Niente, niente sarà paragonabile all’adrenalina di segnare un gol. Ma ogni cosa ha un inizio, ogni cosa ha una fine, quindi penso che sarò preparato. Ho altre passioni, avrò più tempo per me, più tempo per la mia famiglia, per crescere i miei figli”.