Non è passato inosservato un gesto rivolto da Roberto De Zerbi nei confronti dei tifosi dell’Atalanta giunti fino a Marsiglia: in molti hanno pensato al suo legame con Brescia ed alla rivalità con i bergamaschi

L’Atalanta ha espugnato lo stadio Velodrome grazie ad un gol di Lazar Samardzic. Una serata particolare per mille aspetti quella di Marsiglia, sia da un lato che dall’altro. Se in casa della Dea infatti tiene banco la situazione legata al tecnico Ivan Juric, alla sua vittoria ritrovata ed alle polemiche con Ademola Lookman, dal lato opposto Roberto De Zerbi è stato al centro di alcune discussioni con l’arbitro. Ed ha fatto il giro del web un suo particolare gesto rivolto ai tifosi dell’Atalanta a fine gara. Che ha ricordato un po’ quella sfida di Carletto Mazzone ai bergamaschi…

De Zerbi, polemiche con l’arbitro dopo l’Atalanta

Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi, dopo la sfida persa dai suoi contro l’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Rigore non fischiato? Non so la regola in maniera esatta, ma so che se non la prende con la mano Aubameyang se la trova proprio sul destro. Spiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile. Abbiamo perso 3 gare in Champions, tutte in modo rocambolesco. L’Atalanta è una squadra forte e abbiamo faticato nei primi 20 minuti, ma brucia perché penso che non meritassimo di perdere”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo tanti infortunati, secondo me abbiamo fatto una grande partita al di là dei primi 20 minuti. L’Atalanta è una squadra forte, esperta e che gioca insieme da tanti anni. Tanti che hanno giocato erano titolari quando hanno vinto l’Europa League”.

De Zerbi, gesto verso i tifosi dell’Atalanta: cosa significa

In molti hanno notato a fine partita un gesto rivolto dal tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, nei confronti dei tifosi dell’Atalanta. L’ex tecnico di Shakhtar, Sassuolo e Brighton sembra mimare una “V” sul petto con le due mani. Insomma, impossibile non pensare a quella “V” divenuta simbolo di Brescia nel mondo: già prima della gara lo stesso De Zerbi aveva parlato della sua rivalità con i bergamaschi, visto il suo legame con Brescia. Fino allo scorso anno infatti la “V” era sempre stata presente sulle maglie del Brescia, prima della ripartenza dopo il fallimento con la denominazione del club di Union Brescia.