L’Inter vince in una serata a suo modo storica: per la prima volta i nerazzurri hanno giocato in un San Siro divenuto di proprietà del club (e del Milan). A margine dell’evento il presidente Giuseppe Marotta ha commentato le preoccupazioni legate all’inchiesta

L’Inter vince ancora: seppur faticando decisamente più del dovuto, i nerazzurri hanno superato ieri sera 2-1 il Kairat Almaty, confermandosi a punteggio pieno anche dopo 4 giornate in Champions League. La classifica vede Lautaro (ieri a segno) e compagni in vetta a quota 12, insieme soltanto a Bayern Monaco e Arsenal. Una serata che è stata a suo modo storica, visto che giocata in uno stadio San Siro per la prima volta di proprietà dei due club milanesi. Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine della partita ha parlato in mixed zone anche dei problemi legati all’inchiesta in corso.

Marotta sull’inchiesta legata a San Siro: “Nulla da temere”

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta parlando in mixed zone da San Siro ha commentato il rogito con la cessione dello stadio ai due club milanesi: “Sicuramente è una giornata storica per la città di Milano, per l’Italia e per lo sport. Questo rogito significa che abbiamo fatto il passo per procedere alla costruzione del nuovo stadio, che risponda agli standard di modernità, sicurezza, ospitalità. Era necessario con tutto il rispetto per una icona come San Siro che ha generato tante emozioni, ma era necessaria una svolta. La determinazione nostra e del Milan è stata tale da arrivare ad una conclusione, grazie anche anche alla collaborazione del sindaco Sala”, le sue parole raccolte da Sportitalia.

Gli viene chiesto poi se condivide la non preoccupazione del presidente del Milan, Scaroni: “La condivido perché so come si sono svolti i fatti, nella grande trasparenza e nel rispetto delle leggi. Non c’è nulla da temere, se non da rispondere a quella che può essere una fase investigativa”, risponde Marotta.

Marotta sui tempi del nuovo San Siro: “Lungo percorso”

Ancora Marotta ha risposto in merito ai tempi per il nuovo stadio: “Se abbiamo già un’idea sui tempi? No, comunicheremo di volta in volta i passi in avanti di questo lunghissimo percorso”.

Sul nuovo stadio inaugurato con l’Inter in vetta alla classifica: “Una casualità, questa partita è contraddistinta che dopo 4 partite abbiamo 12 punti e un solo gol subito, di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Va il merito ad un allenatore, Chivu, che ha lavorato nei primi mesi con grande diffidenza da parte di tutti, non certo da parte nostra. E ai giocatori con i quali ha costruito una squadra vincente”.