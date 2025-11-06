Ora è ufficiale: sarà Daniele De Rossi a guidare il Genoa dopo l’addio di Patrick Vieira e l’intermezzo del duo Cristito-Murgita. Il Grifone ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico, che si rimette in pista dopo l’avventura alla Roma

Dopo l’addio di Igor Tudor e l’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, la seconda panchina a cambiare ufficialmente è stata quella del Genoa. Prima l’addio a Patrick Vieira, con l’intermezzo del duo formato da Criscito e Murgita, che ha guidato la squadra nel successo ritrovato contro il Sassuolo. Ora ecco il nuovo allenatore scelto per il ciclo che deve ripartire: Daniele De Rossi è stato annunciato dal club. Contro la Fiorentina, nella sfida in programma domenica alle 15 allo stadio Luigi Ferraris, non sarà però lui a sedere sulla panchina: deve scontare una giornata di squalifica, rimediata quando era ancora allenatore della Roma. La prima di De Rossi in panchina sulla panchina rossoblù sarà dunque dopo la sosta, il 22 novembre contro il Cagliari.

Ora è ufficiale: De Rossi al Genoa, i dettagli del contratto

Ecco di seguito il comunicato ufficiale del Genoa per annunciare il suo nuovo allenatore, Daniele De Rossi: “Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori”.

Ancora nessun dettaglio sul contratto del tecnico romano, che probabilmente verrà svelato almeno in qualche dettaglio nella conferenza stampa di domani.

De Rossi, il percorso prima di arrivare al Genoa

Daniele De Rossi torna dunque in pista. Da calciatore è stato Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, legandosi in maniera eterna alla sua Roma. Unica eccezione: il Boca Juniors, uno ‘sfizio’ che si è voluto togliere prima di chiudere la carriera, per provare l’emozione di giocare nella Bombonera. Da tecnico ha iniziato al fianco di Roberto Mancini come collaboratore, in Nazionale, vincendo al suo fianco l’Europeo nel 2021. Nella stagione 2022/23 un intermezzo poco fortunato alla SPAL, poi alla guida della Roma è rimasto per 30 partite, a cavallo fra la fine della stagione 2023/24 e l’inizio della stagione successiva, prima di essere esonerato in una stagione che vedrà alternarsi ben 3 allenatori (dopo di lui Juric e Ranieri). Ora tocca al Genoa.