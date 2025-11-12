Il tema Kenan Yildiz torna prepotentemente d’attualità in casa della Juventus. L’attaccante turco infatti non ha ancora trovato una intesa per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nell’estate del 2029

La Juventus è in piena ricostruzione. Dopo la scelta di Luciano Spalletti per la panchina lasciata vacante da Igor Tudor, il club bianconero ha annunciato la nomina di Damien Comolli come amministratore delegato ed a breve dovrebbe arrivare la scelta anche per il direttore sportivo. Il campo però fa da padrone nei pensieri della dirigenza, in particolare per la situazione contrattuale di alcuni giocatori e per il loro immediato futuro. Non solo Dusan Vlahovic, sempre al centro delle discussioni e dell’attenzione mediatica: anche la situazione del numero 10, Kenan Yildiz, è da monitorare. L’intesa per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2029, non è infatti ancora arrivata.

Yildiz, l’intesa per il rinnovo con la Juve ancora non arriva

Kenan Yildiz e la Juventus non hanno ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo di contratto fino al 2030, e al momento entrambe le parti stanno valutando il da farsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nodo principale riguarda le cifre e alcuni dettagli contrattuali, al punto che all’interno del club bianconero non si considera più scontata una conclusione positiva, come sembrava fino a poche settimane fa. Mai come ora la firma del giovane turco appare in bilico.

Negli ultimi mesi, il nuovo amministratore delegato Comolli e i rappresentanti del classe 2005 si sono incontrati più volte, ma di recente i colloqui si sarebbero interrotti. Alla Continassa, tuttavia, c’è serenità: Yildiz è legato al club fino al 2029 e la società non intende cedere alle richieste economiche del giocatore. Emergono però alcuni retroscena di mercato.

Yildiz, nodo rinnovo con la Juve: i retroscena di mercato

Il talento turco, dal canto suo, preferisce mantenere l’attuale ingaggio di 1,7 milioni di euro più bonus piuttosto che accettare un rinnovo che non rispecchi le sue aspettative, che puntano a uno stipendio simile ai circa 6 milioni percepiti da David. La distanza tra domanda e offerta è di circa un milione, ma va sottolineato che Yildiz è soltanto il 19° giocatore più pagato della rosa.

Su di lui rimane forte l’interesse del Chelsea, che la scorsa estate aveva offerto 67 milioni di euro e sarebbe pronto a contenderselo con Real Madrid e Arsenal. In questo scenario, solo John Elkann potrebbe sbloccare la trattativa, e non si esclude un suo intervento diretto.