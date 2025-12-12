Haaland, in famiglia c’è un altro bomber: chi è il cugino di Erling

Affari di famiglia: da un Haaland all’altro. Il cugino dell’attaccante del Manchester City continua a trascinare il Rakow in Conference League e in campionato. Jonatan Braut Brunes come Erling: una settimana perfetta!

Il Raków Częstochowa ha superato lo Zrinjski per 1-0 assicurandosi di fatto un posto agli ottavi di finale della Conference League. Jonatan Braut Brunes ha segnato per la settima partita consecutiva. Classe 2000, proprio come il gigante norvegese dei Citizens a segno in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid nella vittoria per 2-1 della squadra allenata da Pep Guardiola.

Chi è il cugino di Erling Haaland

Buon sangue non mente: Braut è il cognome della mamma di Erling Haaland, con i cugini che sono nati a distanza di 17 giorni dopo essere cresciuti entrambi nel Bryne. Da lì è spiccata la carriera del capitano della Nazionale Norvegese: Molde, Salisburgo, Borussia Dortmund e Manchester City. Rompendo record su record e diventando, nonostante la giovanissima età uno dei migliori goleador a livello mondiale!

Raków Częstochowa wygrał ze Zrinjskim 1:0 i praktycznie zapewnił sobie grę w 1/8 finału Ligi Konferencji. Gola w siódmym meczu z rzędu zdobył Jonatan Braut Brunes.https://t.co/c7DrDLEdFq pic.twitter.com/LgJxyipdU0 — Dziennik Sport (@KatowickiSport) December 12, 2025

Jonatan Braut Brunes certezza del Rakow

Dopo un lungo peregrinare nel campionato norvegese: Sola, Florø, Lillestrøm, Start e Strømsgodset si è trasferito in Belgio al Leuven ma l’esperienza del cugino di Haaland non è stata esaltante. Poi la Polonia, nazione in cui ha trovato la propria dimensione e lo dimostrano i numeri di questa stagione.

Jonatan Braut Brunes i jego kapitalna bomba z pola karnego. Jaki to jest napadzior to ja nie mam pytań💣😎#ŚLĄRCZ #PucharPolski pic.twitter.com/rVt5C97Cxb — MsPL (@MsPL192114) December 3, 2025



Ha segnato 16 gol in 27 presenze complessive, di cui 8 nelle ultime 7 partite: il Raków è una delle squadre più in forma in Conference League, con il terzo posto a quota 11 punti alle spalle di Shakhtar Donetsk e Strasburgo. Anche in campionato il merito è suo: sempre in terza posizione dietro la coppia Wisla Plock e Gornik Zabrze distante una sola lunghezza e con una partita da recuperare e che permetterebbe ai Medaglioni di balzare in testa alla classifica. Erling Braut Haaland e Jonatan Braut Brunes: bomber in famiglia.