Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 18 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

00:05 Live concluso. Segui.tutti gli aggiornamenti sul sito di Sportitalia.

00:00 Pedullà: oltre Gaetano dal Cagliari, sempre più vicino, l’Atalanta prenderà altri due o tre interpreti della mediana. Tra i candidati, piace sempre moltissimo Mandela Keita del Parma. Resta da tenere in considerazione Samuele Ricci del Milan. Mentre sempre col club rossonero resta in salita da giorni l’opzione Jashari che vuole restare al Milan. Per la Dea è inaccessibile per costi anche Atta dell’Udinese. Possono esserci opzioni all’estero e non va trascurata la mossa Gudmundsson nel ruolo di mezzala.

23:55 Pedullà: la Juventus continua a seguire Castro del Bologna. L’interesse risale a gennaio. I due club stanno dialogando su altri profili.

23:50 Pedullà: Dodò resta sempre nel radar del Napoli. Per la Roma, invece, l’esterno brasiliano non è al momento una priorità soprattutto in questi giorni.

23:45 Esclusiva Pedullà: il Genoa ha offerto nuovamente Norton-Cuffy al Napoli. il club azzurro però al momento non è troppo convinto. Il terzino è stato proposto anche alla Fiorentina. Al Genoa piace Cajuste che però ha anche altre offerte.

23:40 Secondo Luca Cilli, il Venezia sta facendo un tentativo concreto per l’attaccante del Torino Che Adams. Tra le due società però non c’è accordo sulla valutazione dello scozzese.

23:35 Pedullà: accordo totale tra Asp e la Lazio. Ora i biancocelesti devono definire gli accordi con il Bayern Monaco.

23:30 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter accelererà per Marco Palestra nel weekend. La trattativa con l’Atalanta entra nella fase decisiva. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del club bergamasco, che valuta il classe 2005 50 milioni garantiti più bonus. I rapporti tra le due società restano ottimi e c’è fiducia nel raggiungimento dell’intesa. Dal canto suo, Palestra avrebbe già dato priorità all’Inter, nonostante gli interessamenti provenienti dall’Inghilterra, in particolare dal Manchester City.

23:20 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro di Mauro Icardi è incerto. A Istanbul è un idolo, il suo contratto è in scadenza ma fin qui non siamo arrivati agli accordi per il rinnovo con il Galatasary. Ma Icardi può avere mercato, ovunque, lo scorso gennaio – come raccontato – ci aveva pensato la Juventus senza poi approfondire. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Benfica che potrebbe pensarci in caso di un’uscita importante nel reparto offensivo, vedremo se i portoghesi insisteranno. Ma di sicuro il mercato di Icardi può accendersi ovunque in caso di mancato rinnovo con il Galatasaray.

23:05 Esclusiva Pedullà: Stefan DeVrij valuta un futuro lontano dall’Inter, a maggior ragione se l’offerta fosse sempre al ribasso. Il contratto è in scadenza, una tra le proposte più importanti gli è arrivata dal Panathinaikos.

22:40 Ufficiale: Jan Paul van Hecke è un nuovo giocatore del Tottenham. Arriva dal Brighton per quasi 60 milioni di euro. Le sue prime parole da Spurs.

21:50 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, la Premier League guarda con grande interesse a Zion Suzuki del Parma. Oltre al già noto sondaggio dell’Aston Villa anche il Leeds sta prendendo informazioni. Interesse destinato a crescere.

21:30 Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, anche il Parma ha manifestato interesse per il portiere Giovanni Daffara.

21:00 Ufficiale: il Liverpool ha raggiunto un accordo per l’ingaggio di Victor Munoz dall’Osasuna, a condizione che la domanda di permesso di lavoro sia stata accolta con successo e l’autorizzazione internazionale.

20:55 Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, sono confermate le cifre richieste dal RB Leipzig per Yan Diomande. Il primo approccio del Liverpool, come anticipato, è più basso dei 120M richiesti dal club tedesco. Reds sempre davanti alla concorrenza e determinati ad insistere.

Chivu, ufficiale il rinnovo con l’Inter

20:15 Ufficiale: Chivu rinnova con l’Inter fino al 2028. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028″.

18.46 Pedullà: “Venezia, forte interesse per il portiere Lorenzo Montipò in uscita da Verona“.

18.30 Longari: “Scelta fatta, dopo le valutazioni dei giorni scorsi rivelate sul Catanzaro: l’allenatore scelto è Marco Turati“.

18.00 UFFICIALE Il Milan ha comunicato di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L’attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026.

16.45 Pedullà: “Marco Baroni torna a Verona: tra poco vertice per le firme (2 anni più opzione), esclusiva confermata”.

16.00 AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado.

Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

15.15 Il Lecce è fortemente interessato a Dominic Vavassori dell’Atalanta, attaccante/trequartista classe 2005 (20 anni). Al momento il giocatore partirà in ritiro con la prima squadra e sarà valutato da Sarri. Successivamente sarà presa la decisione se mandarlo a giocare altrove con maggiore continuità. E in questo caso il Lecce c’è e aspetta. Così il nostro Luca Cilli.



14.10 Palestra: l’Inter propone 45 più 5 milioni di bonus semplicissimi. L’Atalanta apre, il focus è solo sull’Inter. Si lavorerà per scendere dalla richiesta fissa di 50 milioni inserendo altri bonus più difficili o una percentuale da eventuale futura vendita.

#Palestra: l’#Inter propone 45 più 5 milioni di bonus semplicissimi. L’#Atalanta apre, il focus è solo sull’#Inter. Si lavorerà per scendere dalla richiesta fissa di 50 milioni inserendo altri bonus più difficili o una percentuale da eventuale futura vendita https://t.co/gTkpJIqDK6 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2026

Inter-Palestra: i dettagli della proposta

Marco Palestra e l’Inter. Dopo giorni e giorni di silenzio, ci avviciniamo sempre più a un possibile rilancio per il terzino-esterno classe 2005 reduce da un’interessante esperienza a Cagliari. Già, perché l’Inter ha intenzione di aumentare offerte e di avvicinarsi o addirittura a toccare quota 50 milioni. Per l’Atalanta la base da 50 milioni è fondamentale, si può essere d’accordo oppure no ma questa è la strategia. E l’Inter vuole andare fino in fondo dopo aver memorizzato che Palestra ha attenzioni solo per il club nerazzurro. Contatti profondi e summit segreti, la strada è spianata per arrivare a una soluzione. Intanto, l’Atalanta mantiene i contatti vivi con il Nottingham Forest per Savona, un’esclusiva di diverse settimane fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14.00 Everton, tre le opzioni per la fascia destra: Raoul Bellanova, Djed Spence e Aaron Wan-Bissaka. Troppo caro Guela Doué dello Strasburgo.

🚨 L’Everton continua la ricerca di un esterno destro e Raul Bellanova dell’Atalanta è un’opzione considerata nella lista. Tra i nomi vagliati ci sono anche Djed Spence del Tottenham e Aaron Wan-Bissaka del West Ham. Costoso Guéla Doué dello Strasbourg. https://t.co/x5J6xcAHS8 — Gianluigi Longari (@Glongari) June 18, 2026

12.55 La Reggina al gruppo Lotito: la firma nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12.30 Real Madrid, ufficiale l’arrivo di Konaté.

12.20 Esclusiva: Gaetano–Atalanta, base di intesa da 10-11 milioni più 3-4 di bonus. Incontro positivo e apertura Cagliari al trasferimento. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12.10 Savona è sempre un obiettivo caldo dell’Atalanta per la fascia destra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12.00 Esclusiva: Palestra, l’Inter prepara una nuova offerta che può toccare i 50 milioni. O avvicinarsi di molto. Il terzino aspetta i nerazzurri e non parla per ora con altri club. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva: #Palestra, l’#Inter prepara una nuova offerta che può toccare i 50 milioni. O avvicinarsi di molto. Il terzino aspetta i nerazzurri e non parla per ora con altri club https://t.co/tts6LLqNvS — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2026

Fiorentina, Kean al centro del progetto

11.45 Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, ha parlato in conferenza stampa di mercato: “Budget? In tutte le società ci sono, ma non sono dati solo dal mercato, ma di una totalità del club: dalle entrate, dalle uscite, dallo stadio, dai miglioramenti. I budget ci sono ma non sono solo legati al mercato. Kean? Siamo in un periodo di mercato e quindi ci sono delle interlocuzioni con gli agenti. Non sono qui a raccontarvi tutta la verità su quello che ci diciamo in questi incontri.

Kean è un patrimonio dell’Italia e della Fiorentina a cui sono molto affezionato, speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi come tutti i club di calcio, tranne 4-5 club in Europa, non siamo totalmente padroni del nostro destino, è una considerazione su cui dobbiamo essere realisti e raccontare la verità ai nostri tifosi“.

11.30 Pedullà: Angelozzi – Spezia : in ritardo di qualche giorno sulla tabella di marcia, tra oggi e domani gli accordi per la risoluzione con il Cagliari . Artico è il piano B. 11.00 Le ultime su Pellegrino riportate nella notte da Gianluigi Longari su Sportitalia: corteggiatissimo anche l’attaccante del Parma Mateo Pellegrino. L’attaccante ha estimatori in Bundesliga e Premier, in Italia ci pensa la Fiorentina che potrebbe provare ad inserire una contropartita come Piccoli o Fazzini. Le ultime su Gila

9.30 Retroscena di Pedullà: vi avevamo raccontato che oggi sarebbe stata una giornata importante sul fronte dei dialoghi tra Alejandro Camano, agente di Mario Gila, e la Lazio. È stata ribadita, fronte calciatore, la volontà di andare al Napoli. E il Napoli ha intenzione di aumentare la proposta iniziale di 15 milioni più bonus, avvicinandosi ai 20 e magari salendo con i bonus. Il discorso su una contropartita tecnica è stato affrontato e poi messo da parte dopo aver valutato qualche profilo. Adesso dovrà essere la Lazio a decidere, legittimamente può anche andare fino in fondo e perderlo a parametro zero. Ma la partita resta aperta, ricordiamo che Gila guadagna circa un milione lordo fino al 30 giugno 2027, di sicuro non una cifra in linea con le sue qualità evidenziate negli ultimi anni. E il Napoli, come anticipato qualche giorno fa, ha raggiunto un accordo da oltre 3 milioni a stagione più bonus.

Inter-Provedel

9.00 Pedullà su Provedel: vi abbiamo raccontato tutto su Ivan Provedel all’Inter, svelando anche il vertice di oggi che ha portato a una fumata bianca. Ora servono gli ultimi passaggi formali. Da quel momento si sono scatenati tutti, anche chi confeziona video (per pochi intimi) con un ombrellone nerazzurro piazzato sulla spiaggia, in attesa di scopiazzare all’interno di (comprensibili) frustrazioni personali. Meglio scherzarci sopra, ma l’argomento Provedel è sempre stato serio per l’Inter.

A partire dalla scorsa settimana quando aveva raggiunto un accordo con il suo entoruage sull’ingaggio in attesa di perfezionare l’intesa con la Lazio. Lotito era partito da 4,5 milioni per il cartellino, poi è sceso a 3, adesso si tratta di formalizzare. Provedel è un vice di Martinez soltanto sulla carta, semplicemente perché ci sono tutte le condizioni perché possa ritagliarsi uno spazio da protagonista. Le qualità non mancano, all’interno di una sana concorrenza.

Situazione Dibu

8.30 Pedullà su Dibu Martinez: è protagonista con l’Argentina al Mondiale, dopo vari inseguimenti nelle scorse settimane la Juventus si è concessa una fase di riflessione. Anche perché rispetto alla precedente gestione, il club bianconero vuole stare molto attento ai costi legati all’aspetto anagrafico, pur essendo la Juve in linea con le richieste di Spalletti. Per questo motivo sono ripresi i contatti con il Tottenham per Guglielmo Vicarioche ha costi più alti e che resta in lizza per un futuro in bianconero. Sondaggi senza affondare, all’interno di un giro di orizzonte che comprende altri profili.

Situazione Gila

8.00 Pedullà su Gila: qualche giorno fa avevamo svelato che nell’ambito dell’operazione Gila (il Napoli vuole chiudere a prescindere) la Lazio avrebbe valutato una eventuale contropartita. Ma che, attenzione al particolare, tutto sarebbe dipeso dalla volontà del diretto interessato di accettare il trasferimento. Questa premessa è essenziale e la confermiamo. Almeno in questa fase del mercato Sam Beukema non vuole prendere in considerazione il trasferimento, per lui il Napoli aveva speso una cifra importante la scorsa estate (rincorsa partita addirittura a marzo!).

L’esperienza con Conte non era stata ricca di soddisfazioni, ma Beukema per il momento (ci sono tanti fasi di mercato) non intende prendere in considerazione nuove destinazioni. Il Napoli non considera Rafa Marin sul mercato, vedremo cosa accadrà per Lucca, di sicuro il club azzurro continuerà a procedere in direzione Gila avendo raggiunto – esclusiva di due giorni fa – gli accordi con l’entourage del difensore centrale spagnolo.