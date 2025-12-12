Liverpool, Salah-Slot: resa dei conti. L’annuncio: “Non ci sono motivi per non volere che resti”

Il caso Salah continua a tenere banco in casa Liverpool. L’allenatore dei Reds, Arne Slot, alla vigilia della sfida interna contro il Brighton ha rivelato che parlerà con l’egiziano nelle prossime ore.

Mohamed Salah aveva dichiarato dopo il pareggio con il Leeds di non sentirsi a proprio agio dopo quanto fatto con il club campione in carica della Premier League che l’ha portato ad essere escluso dalla lista dei convocati per la partita di Champions contro l’Inter. “Parlerò con Mo questa mattina. L’esito della conversazione determinerà come andranno le cose”. Considerando il futuro di Salah, che ha un contratto fino al 2027, Arne Slot ha confermato: “Non ci sono motivi per non volere che resti”.

Salah-Slot: ultima con il Liverpool? Poi la Coppa d’Africa

L’ultima partita da titolare risale al 26 novembre contro il PSV. Poi Salah partirà per la Coppa d’Africa e, tutto dipenderà dal cammino dell’Egitto nella competizione che si svolgerà in Marocco. Il numero 11, qualora dovesse arrivare in finale, potrebbe non tornare prima del 18 gennaio privando il Liverpool del suo miglior giocatore per almeno un mese.

Lo sfogo dopo il Leeds

No Liverpool fan will scroll without liking. Mo Salah. YOU are a Legend. ❤️ pic.twitter.com/lbbPpVHkKW — Tandy (@LFC_Tandy) December 7, 2025



I Reds sono reduci da un inizio di stagione altalenante che non rispecchia i grandi investimenti in estate con gli acquisti dei vari Isak, Ekitike, Wirtz, Frimpong e Kerkez. Decimo posto in campionato con 23 punti: “Sono veramente tanto deluso. Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto nella scorsa stagione. Ora mi sento come se il club mi avesse abbandonato. Sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra“.

Il futuro di Salah

Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci di una possibile cessione, con la Saudi Pro League e il Galatasaray tra i maggiori interessati alla vicenda. Difficilissimo un ritorno in Serie A soprattutto per i costi onerosi dell’operazione e, in modo particolare per l’ingaggio di Salah che spera di poter ritrovare una maglia da titolare contro il Brighton nell’ultimo match prima della partenza per l’Africa.