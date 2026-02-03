L’Al-Hilal ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante francese, Karim Benzema. Il centravanti con un passato al Real Madrid, si è unito alla squadra allenata da Simone Inzaghi suscitando diverse reazioni contrastanti da parte dei tifosi dell’Al-Ittihad, dove era capitano, con alcuni gesti che non sono passati inosservati.

54 gol e 17 assist in 84 presenze disputate con i gialloneri. L’Al Hilal attualmente è primo in Saudi Pro League, in testa alla classifica del campionato arabo, con un punto di vantaggio sull’Al-Nassr dell’ex compagno di squadra ai tempi delle Merengues, Cristiano Ronaldo. Un colpo di primissima fascia per il reparto offensivo della squadra guidata dall’ex Inter con l’ex Pallone d’Oro che punta con decisione alla Champions League asiatica dopo aver vinto la scorsa stagione il campionato con l’Al-Ittihad che ha annunciato il sostituto prelevando dal Monaco George Ilenikhena per circa 35 milioni di euro.

Tradimento Benzema: i tifosi dell’Al-Ittihad bruciano la maglia

La rabbia dei tifosi si è scatenata sui social dopo la notizia ufficiale del suo trasferimento all’Al-Hilal: da capitano e uomo simbolo a traditore passando alla concorrenza diretta a metà stagione. Il motivo è principalmente legato all’offerta di rinnovo poco soddisfacente che ha portato Karim Benzema a rifiutarsi di scendere in campo nelle ultime partite di gennaio, dichiarando di essere stato “umiliato” dalla dirigenza dell’Al-Ittihad dopo l’ultima proposta contrattuale.

Un feeling con la tifoseria che è sempre stato altalenante con diversi video apparsi suoi social che hanno protestato contro l’ex Pallone d’Oro che comunque ha salutato con un messaggio di ringraziamento sui social, chiudendo questo capitolo nel peggiore dei modi con i sostenitori dell’Al-Ittihad che, di tutta risposta, hanno bruciato le maglie di “Karim The Dream”.