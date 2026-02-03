Fenerbahce vittoria amara, paura per Guendouzi colpito dai tifosi avversari – VIDEO

Una serata di calcio si trasforma in caos in Turchia. Marco Asensio fa volare il Fenerbahce con un gol dei suoi, ma durante l’esultanza l’ex Lazio Guendouzi viene colpito dai tifosi.

A Istanbul succede di tutto. La sfida tra Kocaelispor e Fenerbahçe lascia in dote alcune immagini destinate a fare il giro del web con l’ennesimo episodio di inciviltà da parte dei tifosi. Protagonista l’ex Real Madrid, Marco Asensio che conferma come lo spagnolo sia uno degli uomini simbolo e leader tecnici della squadra di Tedesco, trascinando i gialloblù con giocate d’autore.

Guendouzi colpito dai tifosi avversari

La gioia per il vantaggio del Fenerbahce è durata poco, lasciando spazio ad attimi di tensione con l’ex centrocampista della Lazio, Mattéo Guendouzi finito nel mirino dei sostenitori avversari. Il francese è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Un impatto che ha costretto lo staff medico a intervenire prontamente. Dopo attimi di tensione seguiti dalle proteste dei compagni di squadra, Guendouzi ha ripreso a giocare nel match poi chiuso dal club di Istanbul nella ripresa grazie allo 0-2 definitivo di Nene.

Namusunuz, Şerefiniz, Haysiyetiniz yoksa Skriniar’ın kadın ve çocukların olduğu Kocaelispor tribünlerine yaptığı bu hareketi görmezden gelirsiniz @TFF_Org @Kocaelispor pic.twitter.com/OBpmpLJLLM — Uğur™ (@ugur14official) February 3, 2026

Clima teso e vittoria amara per il Fenerbahce

Nonostante il clima particolare, il Fenerbahçe è riuscito a portare a casa un risultato importante, ma il post-partita è stato ovviamente segnato dalle polemiche. Sui social i tifosi gialloblù celebrano la prodezza di Asensio, con la federazione turca che si prepara a colpire i tifosi di casa: il tutto dipenderà dal referto dell’arbitro sulla situazione legata a Guendouzi con pesanti sanzioni a riguardo e possibili squalifiche del Kocaeli Yıldız Entegre. Grazie ai tre punti conquistati in trasferta, il Fenerbahce si è portato a -3 dalla capolista Galatasaray dopo 20 giornate di Super Lig.