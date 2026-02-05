Benzema, esordio clamoroso con Al-Hilal: tripletta e assist

Il debutto di Karim Benzema con l’Al-Hilal è stato a dir poco da sogno. Dopo il trasferimento dall’Al-Ittihad durante la finestra di mercato di gennaio, l’attaccante francese ha dimostrato perché è ancora uno dei centravanti più forti al mondo con l’ex Real Madrid che ha trascinato la sua nuova squadra a una vittoria per 6-0.

L’ex Pallone d’Oro non ha perso tempo. Subito titolare nella trasferta contro l’Al-Okhdood, Karim Benzema ci ha messo esattamente 31 minuti per sbloccare il match con un colpo di tacco. Nella ripresa, il francese ha completato l’opera realizzando altre due reti in rapida successione, portandosi a casa il pallone alla sua prima apparizione ufficiale con la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel mentre anche un assist per il gol di Malcom.

Debutto da Sogno per Benzema: Tripletta e Show con l’Al-Hilal

Il passaggio di Benzema all’Al-Hilal ha scosso l’intera Saudi Pro League: il centravanti francese si è integrato perfettamente con le altre stelle presenti nella rosa di Simone Inzaghi come Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves. Tra l’altro è la seconda volta in questa stagione che Benzema segna una tripletta contro l’Al-Okhdood; la prima era avvenuta nella prima giornata quando vestiva ancora la maglia dell’Al-Ittihad.

Benzema lancia la sfida all’Al-Nassr di Ronaldo

Con questa prestazione, l’Al-Hilal consolida il primato in classifica, tenendo a debita distanza l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo rimasto ancora fuori dai convocati dopo alcune divergenze di mercato. Benzema aveva dichiarato durante la presentazione con il suo nuovo club spiegando come sia arrivato in blu per vincere: “L’Al-Hilal è il Real Madrid d’Asia e voglio portare questo club ancora più in alto”.