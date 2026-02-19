Bodo, non solo l’Inter: chi sono le big cadute nel gelo norvegese

Ieri sera l’Inter è caduta in casa del Bodo/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League. Il campo dei padroni di casa si è confermato nuovamente ostico. Quali altre big sono cadute in Norvegia?

Negli ultimi anni andare a giocare ad Aspmyra non è più una trasferta “esotica”, ma una prova di sopravvivenza calcistica. Il Bodo/Glimt ha trasformato il proprio stadio in un fortino che, dal 2021 in poi, ha visto cadere diverse big del calcio europeo tra Champions League, Europa League e Conference League.

Bodo/Glimt, in casa è un fortino: tutte le big cadute

L’Aspmyra Stadion, con il suo campo sintetico e il clima spesso rigido anche in primavera, crea condizioni a cui le squadre del Sud Europa non sono abituate. Quella dell’Inter è stata solo l’ultima di un poker importante di vittorie in casa. Dal 2022 in avanti le cadute illustri non sono mancate. In Europa League, diverse squadre blasonate hanno sofferto terribilmente in Norvegia, incapaci di adattarsi all’intensità dei padroni di casa.

Si parte dal 21 ottobre 2021, Conference League: il Bodo/Glimt travolse la Roma 6-1 in casa. La squadra giallorossa, guidata da José Mourinho, venne sconfitta per intensità, ritmo e organizzazione. Roma che ha perso anche in un’altra occasione, per 2-1. Sempre in Europa League, nella stagione 2022-23, il Bodo ha battuto in casa anche la Lazio con una prestazione di grande maturità. Tra le italiane, solo la Juve si è salvata: i bianconeri vinsero qualche settimana fa 3-2.

Il salto definitivo, però, è arrivato in Champions League. Nella stagione in corso, il Bodo/Glimt ha firmato una delle imprese più sorprendenti battendo il Manchester City in casa con una prestazione di straordinaria personalità. La squadra inglese è stata aggredita sin dal primo minuto, costretta a giocare una partita sporca, fisica, lontana dai propri standard tecnici. Si arriva dunque alla sconfitta da parte dell’Inter: i nerazzurri, favoriti sulla carta, sono caduti 3-1 ad Aspmyra in una gara che ha confermato quanto il Bodo/Glimt sappia esaltarsi contro le grandi, soprattutto in casa. Il Bodo che si è fatto rispettare anche in trasferta: quest’anno, infatti, i norvegesi hanno battuto in trasferta l’Atletico Madrid, ennesima conferma di come questa squadra abbia una chiara identità.