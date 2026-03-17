Il malessere di Leao: lo sfogo social del portoghese che agita il finale di stagione del Milan

Tensione in casa Milan: il nervosismo di Rafael Leao spopola sui social.

L’incapacità di gestire le aspettative e un profondo senso di frustrazione agonistica hanno spinto nuovamente Rafael Leao oltre il limite. Non si tratta di un caso isolato: il numero 10 portoghese non è nuovo a plateali frizioni con la guida tecnica. Già nella passata stagione, durante la trasferta dell’Olimpico, aveva polemizzato restando a distanza dal gruppo insieme a Theo Hernandez durante il cooling break. Tuttavia, l’ultima frizione contro la Lazio affonda le radici in questioni di campo. A mandare su tutte le furie l’attaccante è stata la gestione del match: Leao ritiene di non essere stato servito adeguatamente durante i suoi inserimenti, puntando il dito in particolare contro Pulisic. La rabbia è esplosa al momento della sostituzione.

Lazio-Milan, la reazione polemica di Leao e lo scarso feeling con Pulisic

Il numero 10 del Milan ha protestato in maniera veemente con Max Allegri e poco prima di accomodarsi in panchina con il giubbotto in mano ha scalciato alcune bottigliette presenti a bordo campo e non appena raggiunto gli altri compagni ha scaraventato a terra la giacchetta.

Un comportamento che, ancora una volta, riaccende il dibattito sull’importanza del calciatore nel Milan. Il match contro la Lazio ha evidenziato ancora una volta l’incompatibilità tattica con Pulisic: nonostante la titolarità delle ultime quattro uscite, i due non sono mai riusciti a dialogare a pungere con efficacia le retroguardie avversarie. Questo problema potrebbe spingere l’allenatore livornese a rimescolare le carte in vista della sfida contro il Torino.

Reazioni della dirigenza e il messaggio social

#Leao su IG: “Gesù disse:

fai ciò che è alla tua portata,

l’impossibile è il mio compito.” pic.twitter.com/T0OzILDKzI — Jeti Kalia (@JetiKaliaa) March 16, 2026

L’atteggiamento di Leao non è passato inosservato: il malcontento del DS Igli Tare, visibilmente contrariato sugli spalti, preannuncia una settimana particolare a Milanello per tentare di ricucire lo strappo e blindare il piazzamento in Champions League. Nel frattempo, il giocatore ha affidato il suo pensiero ai social network pubblicando una storia su Instagram citando un passo del Vangelo di Luca: “Fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è compito mio”.