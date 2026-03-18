Edoardo Bove e la favola inglese: il centrocampista segna il suo primo gol “da brividi” con il Watford

Il cerchio si è finalmente chiuso. Per Edoardo Bove, il gol segnato con la maglia del Watford non è soltanto una statistica in Championship: è il manifesto di una rinascita che va ben oltre il rettangolo verde.

A poco più di un anno da quel drammatico 1° dicembre 2024, quando durante Fiorentina-Inter il mondo del calcio si fermò col fiato sospeso, l’incubo è ufficialmente alle spalle. Dopo l’arresto cardiaco, la paura e l’impianto del defibrillatore sottocutaneo, il centrocampista romano ha dimostrato che il cuore è tornato a correre più forte di prima.

Gol e ritorno da brividi col Watford per Bove

Entrato nei minuti finali della sfida contro il Wrexham, Bove ha impiegato pochissimo per lasciare il segno, siglando la rete del definitivo 3-1. Un gol liberatorio, seguito da una corsa sfrenata verso la curva per ricevere l’abbraccio del pubblico inglese. Nonostante il nuovo capitolo in Inghilterra (con un contratto a lungo termine fino al 2031), il legame con l’Italia resta indissolubile. Tra gli spalti, oltre all’entusiasmo dei tifosi degli Hornets, è spuntato anche uno striscione dei sostenitori della Roma, a testimonianza di quanto il “cane malato” (come lo chiamava Mourinho) sia rimasto nel cuore della sua gente. La celebrazione sotto la curva non è stata solo l’esultanza per una vittoria, ma il simbolo di una vita riconquistata dopo aver sfidato il destino.

Un ponte con Roma: l’amore oltre i confini

BELLISSIMO BOVE 😍 pic.twitter.com/ce4K0JLVtv — Watford Football Club (@WatfordFC) March 17, 2026

L’immagine scattata a Vicarage Road racchiude un momento che va ben oltre il calcio. Mentre Edoardo Bove festeggia il suo primo gol inglese, alle sue spalle svetta uno striscione che parla la lingua del cuore: “Even if you leave Rome, you won’t be alone” (Anche se hai lasciato Roma, non sarai solo). C’è un filo invisibile che unisce il prato verde del Watford agli spalti dell’Olimpico, e quel filo oggi ha il volto del numero 15. Il cartellone apparso durante il match non è solo un omaggio a un ex giocatore, ma una promessa di fedeltà.

Your Hollywood ending 😍 pic.twitter.com/APdZPqMoTo — Watford Football Club (@WatfordFC) March 17, 2026

Per i tifosi romanisti, Edoardo non è mai stato “uno dei tanti”; è il ragazzo del vivaio, l’esempio di dedizione che ha dovuto lasciare la sua città per inseguire un destino che sembrava spezzato dopo quanto accaduto al Franchi. Quel ragazzo ha vinto la partita più importante sostenuto a distanza da un amore che non conosce confini geografici. Roma lo ha lasciato andare, ma non lo ha mai abbandonato.