Lautaro Martinez tra presente all’Inter e futuro: il Toro rivela il sogno più grande

Il richiamo del Racing: il sogno di Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter si racconta tra presente e futuro.

Il legame tra Lautaro Martinez e il Racing Club de Avellaneda non si è mai spezzato, nonostante i chilometri di distanza e i successi europei con la maglia dell’Inter. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Radio Racing, l’attaccante argentino ha aperto il suo cuore, delineando quello che spera possa essere l’ultimo capitolo della sua gloriosa carriera. Sebbene la sua realtà attuale sia tinta di nerazzurro, il richiamo di casa si fa sentire con forza. Il Toro ha ammesso di pensare costantemente a un ritorno alle origini: un desiderio che coinvolge profondamente anche la sua sfera privata. “È il mio sogno e sto cercando di convincere mia moglie. Lei mi appoggia. Ovviamente, dipende da molte cose. Il mio sogno è giocare ancora col Racing, almeno per un anno. Voglio che i miei figli vedano l’amore che i tifosi del Racing provano per me”.

Presente europeo e futuro in Argentina: l’annuncio di Lautaro Martinez

Nonostante la nostalgia per il Sudamerica, il capitano del club di Viale della Liberazione rimane un professionista esemplare, consapevole del suo valore all’interno della squadra allenata da mister Chivu: l’ambizione è quella di vincere ancora in Europa con l’obiettivo di restituire qualcosa al club che lo ha lanciato nel calcio che conta. “Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter e mi piacerebbe rimanere ai massimi livelli del calcio ancora a lungo. Prima o poi, vorrei che i miei figli vedessero l’affetto che i tifosi del Racing provano per me”.

No existe futbolista que yo ame más que a Lautaro Martinez. Luche y vuelva, que acá lo estaremos esperando🩵pic.twitter.com/2y1fvpR54o — Valen𐙚🧡 (@onlymoskii) March 18, 2026

Il legame con Diego Milito

Un ruolo fondamentale in questo è giocato da Diego Milito, figura paterna e mentore costante per Martinez. Il rapporto tra i due ex attaccanti del Racing e dell’Inter è quotidiano e solido, basato su una stima reciproca che va oltre il rettangolo verde. Lautaro ha spiegato quanto sia importante il supporto del “Principe”: “Parlo con Diego ogni settimana; è stato al mio fianco fin dall’inizio. Per quanto riguarda la situazione del club, visto che non avevano iniziato bene, gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto riguardo all’infortunio. Il prossimo mese sarà qui e andremo a mangiare insieme”.