Lang, infortunio shock in Champions League: pollice tagliato

Il ritorno degli ottavi di finale si è trasformato in un incubo per il Galatasaray, travolto dal Liverpool con un netto 4-0. A preoccupare il club di Istanbul è l’infortunio di Lang.

Nonostante il vantaggio di 1-0 ottenuto nella gara d’andata a Istanbul, i turchi salutano la competizione, lasciando ai “Reds” il pass per i quarti di finale. Oltre al verdetto del campo, a preoccupare il club turco è il terribile infortunio occorso a Noa Lang. L’attaccante olandese, attualmente in prestito dal Napoli, è stato protagonista di uno scontro fortuito ma cruento.

La dinamica dell’infortunio di Lang

Subentrato a inizio ripresa, Lang è scivolato oltre la linea di fondo campo, finendo contro i tabelloni pubblicitari nel tentativo di frenare la corsa. L’impatto ha causato un profondo taglio a un dito della mano, provocando l’immediata reazione di dolore del giocatore e lo spavento dei presenti. Dopo lunghi minuti di apprensione e l’intervento dello staff medico, il calciatore è stato sostituito da Icardi all’80’. Lang è stato trasportato d’urgenza in ospedale direttamente dal campo, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico. L’entità del danno tiene in ansia non solo il Galatasaray, ma anche il Napoli, proprietario del cartellino, in attesa di bollettini medici ufficiali nelle prossime ore.

Le ricostruzioni

“Lang ha una grave ferita al dito”, ha confermato l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk. Aggiungendo poi: “Si sta recando in ospedale, ne sapremo di più quando è lì. Forse dovrà operarsi immediatamente, ci sarà una decisione da prendere”.

Informa @yagosabuncuoglu que han tenido que AMPUTARLE el dedo a NOA LANG debido al corte que se realizó durante el Liverpool-Galatasaray. Terrible… https://t.co/ZmGh5yPjrB pic.twitter.com/qe8bltbLzh — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) March 18, 2026

A Ziggo Sport, le parole del connazionale, Jeremie Frimpong difensore del Liverpool: “Non sono sicuro di cosa sia successo, perché il suo dito è fasciato. Alcuni dicono che gli manchi un pezzo della punta del pollice. In ogni caso, sicuramente soffre molto”.

Il comunicato del Galatasaray

Il nostro giocatore Noa Lang, infortunatosi nel secondo tempo della stessa partita, ha riportato un grave taglio al pollice destro e verrà sottoposto a un intervento chirurgico a Liverpool nelle prossime ore, con la presenza del nostro staff medico.