Lutto in casa Como: scompare a 86 anni l’azionista di riferimento Michael Hartono

Il mondo del calcio lariano piange Michael Bambang Hartono: morto l’imprenditore indonesiano che insieme al fratello Robert deteneva la proprietà del Como.

Il magnate si è spento a Singapore: nonostante manchi ancora una nota ufficiale del club, le testate indonesiane confermano il decesso. Fondamentale per la rinascita della società dal 2019, Hartono era a capo di un colosso finanziario (Djarum e Bank Central Asia) tra i più rilevanti al mondo. La gestione del club non subirà comunque contraccolpi: l’assetto societario resta solido sotto la guida del fratello Robert e di una governance già ampiamente strutturata.

Addio a Michael Hartono, l’uomo che ha rilanciato il Como

Il suo ingresso nel Como non fu solo un’operazione finanziaria, ma l’inizio di una scalata che ha portato il club dai dilettanti fino alla Serie A, investendo non solo sulla squadra ma anche sul brand e sulle infrastrutture. Non solo calcio: Michael Hartono era un rinomato campione di bridge, disciplina per la quale aveva vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2018, all’età di 78 anni.

Rest in peace, Michael Bambang Hartono From shaping PB Djarum champions to helping Como 1907 climb to 4th in Serie A, his legacy will be felt for generations 🕊️ https://t.co/lcYKxFKRRI pic.twitter.com/8oejiSMTDb — Timnas Xtra (@TimnasXtra) March 19, 2026

Nonostante la scomparsa di una figura così carismatica, il progetto sportivo del Como non subirà rallentamenti con la squadra allenata da Cesc Fabregas in lotta per un posto in Champions League con i lariani attualmente al quarto posto in classifica.