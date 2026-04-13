Serata da ricordare per Roberto Mancini: prima vince il titolo nazionale in Qatar senza scendere in campo, poi stacca il pass per i quarti di finale della Champions League asiatica, eliminando l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Serata da ricordare per Roberto Mancini. L’allenatore jesino è riuscito nell’impresa di conquistare il titolo nazionale in Qatar e, contemporaneamente, di staccare il pass per i quarti di finale della Champions League asiatica, eliminando l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Mancini vince il campionato in Qatar

Partiamo dal successo nella Stars League: l’Al Sadd si è laureato campione senza nemmeno scendere in campo. Il verdetto matematico è giunto grazie alla sconfitta interna dell’Al-Shamal, che ha lasciato Mancini e i suoi a cinque punti di vantaggio con una gara ancora da disputare.

Si tratta del diciannovesimo titolo per il club, il terzo consecutivo. Mancini aveva ereditato la squadra a novembre, quando navigava in sesta posizione; grazie a una striscia di otto vittorie consecutive e al lavoro del suo staff tecnico, ha ribaltato i pronostici portando il club sul tetto del Qatar. Per Mancini questo successo rappresenta il quindicesimo trofeo della carriera da allenatore, il secondo della sua parentesi qatariota dopo la recente vittoria della Super Shield.

Mancini elimina Inzaghi dalla Champions asiatica

Nello stesso momento, sul campo, ecco l’eliminazione dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha salutato la Champions asiatica agli ottavi di finale. In una sfida tesissima decisa ai calci di rigore, gli errori fatali di Benzema e Bouabré hanno condannato l’Al Hilal, permettendo all’Al Sadd di Roberto Mancini di avanzare nella competizione continentale.