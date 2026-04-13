Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha parlato prima della sfida contro la Lazio della corsa salvezza, ma anche del tema dell’elezione del nuovo presidente della FIGC.

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha parlato prima della sfida contro la Lazio della corsa salvezza, ma anche del tema dell’elezione del nuovo presidente della FIGC. Di seguito le sue parole a Dazn: “Quando una squadra non rispetta le aspettative, i problemi sono inevitabilmente molteplici. Non bisogna però concentrarsi sui problemi, ma sulle soluzioni. Stiamo lavorando con questa mentalità, consapevoli che dovremo faticare fino alla fine. Punto dopo punto ci prenderemo ciò che meritiamo, ovvero la nostra salvezza”.

Paratici su Malagò: le sue parole

In merito al tema del nuovo presidente della FIGC, Paratici ha spiegato: “Giovanni Malagò è una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati. È una figura carismatica, in grado di rappresentare il movimento con stile. Il calcio italiano ha bisogno di idee nuove da proporre e mettere in pratica”.

In merito alle strategie per il futuro “L’Under 23 è un punto fondamentale delle riforme del nostro calcio. Sempre più club dovrebbero adottare questa strada. È un progetto su cui stiamo lavorando, ma non per la prossima stagione: resta comunque un obiettivo del club”.

Poi su Sarri, oggi rivale: “Non l’ho ancora incrociato, ma lo vedrò volentieri. È stato con noi alla Juventus per una stagione: abbiamo vinto uno scudetto e perso una finale di Coppa Italia e Supercoppa. Il suo percorso alla Juve è stato comunque eccezionale”.