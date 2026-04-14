Roma, Totti dice la sua e attacca Gasperini e Ranieri

Francesco Totti in diretta su eBay insieme a Pierluigi Pardo, ha detto la sua in merito alla situazione in casa Roma, e su quanto sta accadendo a Trigoria. L’ex capitano ha poi fatto una battuta sul suo possibile rientro.

La stagione della Roma ha vissuto di pesanti alti e bassi. Partenza super per i ragazzi di Gasperini che sono crollati con il tempo al netto dell’arrivo di Malen che ha già segnato 10 gol in questo girone di ritorno dalla 21^ giornata in poi. Al netto di una classifica ancora non definitiva con la Roma in lotta per la Champions League, l’ambiente è in totale subbuglio e le recenti dichiarazioni di Gasperini e Ranieri, spesso in contraddizione hanno peggiorato le cose. Su di questo si è espresso anche Francesco Totti che ha parlato anche del suo futuro.

Gasp-Ranieri, le parole di Totti

Francesco Totti, in diretta su eBay insieme a Pierluigi Pardo, ha detto la sua in merito alla situazione che si sta vivendo dentro Trigoria. Così Totti: “Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi e la società. I problemi sono ovunque, ma esporli adesso non è il momento giusto. Serve unire le forze, poi a fine stagione si tireranno le somme“. Un messaggio chiaro, quello mandato dall’ex capitano che a Roma è un’istituzione con Ranieri e Gasperini che aldilà dei dissapori devono provare ad unire le forze come detto dallo stesso Totti per il bene della squadra e provare a riportare la Roma in Champions League.

Totti sul suo futuro

Così sul suo futuro: “Diciamolo adesso lo scoop, a 50 anni rientro. E’ il centenario della Roma, i miei 50 anni… vinciamo lo scudetto!“. Una battuta ma anche una speranza per tutto il popolo romanista che oramai da diversi anni spera di riaccogliere Francesco Totti all’interno della Roma.