Roma-Pisa 3-0, è Malen show! I giallorossi agganciano la Juve: la cronaca del match

La Roma batte 3-0 il Pisa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Juve al quinto posto in classifica.

La Roma batte 3-0 il Pisa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Juve al quinto posto in classifica. Bella prestazione da parte della formazione di Gian Piero Gasperini che, contro il fanalino di coda del campionato, si impone dall’inizio alla fine e porta a casa tre punti importanti.

Roma-Pisa, decisivo Malen

Il protagonista di giornata è Donyell Malen. L’attaccante giallorosso la sblocca subito al 3′: Ndicka lancia in profondità l’attaccante olandese, che si invola verso la porta e batte Semper. I giallorossi continuano a premere dopo il vantaggio e al 43′ raddoppiano ancora con l’attaccante: doppio rimpallo con Calabresi e Rensch, la palla finisce a Malen che ne approfitta e con un comodo tap-in sotto porta batte ancora Semper. Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano il vantaggio senza patemi, e al 52′ ancora Malen cala il tris con un tocco morbido a battere ancora Semper. I giallorossi vincono 3-0 e si portano a pari punti con la Juve.

Roma, le parole di Ranieri nel prepartita

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha risposto alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha risposto alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Queste le sue dichiarazioni a DAZN prima della sfida contro il Pisa: “Il bilancio lo farò alla fine. Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi… da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini”.

Ranieri: “Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti”

Ancora Ranieri: ”Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c’è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma. Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor”.

Ancora Ranieri: le sue parole