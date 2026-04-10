Ranieri risponde a Gasperini: “Non c’è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione”

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha risposto alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha risposto alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Queste le sue dichiarazioni a DAZN prima della sfida contro il Pisa: “Il bilancio lo farò alla fine. Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi… da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini”.

Ranieri: “Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti”

Ancora Ranieri: ”Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c’è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma. Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor”.

Ancora Ranieri: le sue parole