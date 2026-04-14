LND, al via l’iter per la candidatura di Abete per la FIGC

Al via l’iter previsto per la candidatura di Giancarlo Abete come prossimo presidente della FIGC: riunito il direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Come riporta l’ANSA, si è riunito il direttivo della Lega Nazionale Dilettanti: al via l’iter previsto per la candidatura di Giancarlo Abete come prossimo presidente della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Lo stesso Abete nella giornata di ieri aveva ufficializzato la propria intenzione a farsi avanti. Qualora fosse lui la persona scelta, dovrà vedersela con Giovanni Malagò per guidare la Federazione. Sempre che non emergano nuovi candidati dalle altre componenti in gioco.

LND, Abete si candida per la FIGC

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, aveva annunciato di volersi proporre come candidato per la presidenza della FIGC.

Come riportato dall’ANSA, oggi si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che con una riunione informale ha dato via all’iter previsto. Ora i Comitati regionali si incontreranno con Abete, che procederà alla raccolta delle firme dei delegati. Ricordiamo che per presentare ufficialmente la candidatura alle elezioni Figc c’è tempo fino al 13 maggio, mentre per la designazione di Abete come candidato alla presidenza Figc, da parte della Lnd, servirà avere la maggioranza delle preferenze dei comitati regionali.

Le parole di Abete sulla candidatura in FIGC

Queste le parole di Abete a conferma della propria candidatura: “Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter, attraverso una condivisione della candidatura, presentarmi in una logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto sui nomi. Altrimenti non abbiamo capito nulla di quello che è accaduto”.