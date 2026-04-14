Bournemouth, rivoluzione a fine stagione: il comunicato

L’AFC Bournemouth conferma che l’allenatore Andoni Iraola lascerà il club al termine della stagione 2025/26, ponendo fine al suo triennio di successi sulla costa meridionale.

Dalla sua nomina, il club ha continuato a competere in Premier League, ottenendo in particolare un record di 56 punti nel 2024/25 e raggiungendo così il nono posto, il miglior piazzamento di sempre. Iraola ha svolto un ruolo fondamentale nel definire l’identità del club in Premier League, guadagnandosi un ampio riconoscimento per il suo stile di gioco progressista e l’impegno nello sviluppo sia dei talenti emergenti che di quelli già affermati. Anche il preparatore atletico, Pablo de la Torre, lascerà il club al termine della stagione 2025/26.

Così la società

A seguito della decisione, il presidente Bill Foley ha parlato dell’impatto che Iraola ha avuto e del successo raggiunto insieme negli ultimi tre anni: “Andoni è stato fondamentale nel plasmare la direzione di questa società calcistica nelle ultime tre stagioni. Ha portato intensità, innovazione e una filosofia chiara che ha elevato l’AFC Bournemouth sia dentro che fuori dal campo. Gli siamo incredibilmente grati per la sua leadership e conserveremo sempre ottimi ricordi del tempo trascorso lavorando insieme, così come dei risultati che abbiamo raggiunto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AFC Bournemouth (@afcb)

Così Tiago Pinto

Tiago Pinto, responsabile delle operazioni calcistiche del club, ha ribadito lo stesso concetto: «Andoni è una persona per cui nutro grande ammirazione, sia come allenatore che come persona. La sua attenzione ai dettagli, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di tirare fuori il meglio dai giocatori sono qualità che abbiamo potuto constatare ogni giorno. Abbiamo continuato a seguire la crescita dei singoli giocatori sotto la sua guida, sia qui all’AFC Bournemouth che ora in alcuni dei campionati più importanti d’Europa. Rispettiamo ovviamente la sua decisione e lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto per questa società negli ultimi tre anni.”

Così il tecnico

A seguito della decisione, anche Iraola ha commentato, esprimendo pubblicamente i suoi ringraziamenti al club e i ricordi delle ultime tre stagioni: “È stato un onore allenare l’AFC Bournemouth e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Sono grato ai giocatori e allo staff con cui ho lavorato, così come a Bill, che hanno reso il mio tempo qui davvero speciale. Per quanto riguarda i tifosi, avete continuato a dimostrare il vostro fantastico sostegno a me e alla squadra, e per questo vi sarò sempre grato. Sento che questo è il momento giusto per me per fare un passo indietro, ma porterò sempre con me fantastici ricordi di questo club.”

Il club desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento ad Andoni per il suo eccezionale contributo e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro.