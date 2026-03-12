Le 6 squadre qualificate a questa edizione della Champons League avevano fatto pensare ad un possibile dominio da parte delle squadre inglesi. All’andata degli ottavi di finale però, il quadro non è così rassicurante per la Premier League.

La Premier League dominerà l’edizione 2025/26 della Champions League? Magari sì, ma all’indomani dell’andata degli ottavi di finale della massima competizione per club le squadre inglesi hanno bisogno di una scossa, se vogliono continuare ad essere protagoniste. In questa stagione sono ben 6 le squadre britanniche che partecipano alla Champions, ma dopo la prima ondata di partite della fase ad eliminazione diretta sembra che qualcuna potrebbe salutare. Il bilancio è chiaro: 3 squadre sono crollate (Tottenham, Manchester City e Chelsea), una è uscita sconfitta di misura (il Liverpool), due sono pienamente in gara, ma comunque in bilico (Newcastle e Arsenal).

Champions, le inglesi crollate agli ottavi

Quattro squadre su sei della Premier League hanno perso i rispettivi confronti all’andata degli ottavi di finale della Champions League. Per il Liverpool, come ha dimostrato la Juventus con la grande rimonta solo sfiorata, tutto è ancora aperto: i Reds hanno perso 1-0 in Turchia contro il Galatasaray, ma ad Anfield possono pensare di rimettersi in carreggiata.

Chi è uscito con le ossa rotte è il Manchester City di Pep Guardiola, travolto 3-0 dal Real Madrid, che ha giovato di una serata da campione assoluto di Federico Valverde (tripletta). Rimonta possibile? Sì, ma serve l’impresa vera a Manchester. Stesso discorso per il Chelsea, con lo stesso margine da rimontare sul PSG: 5-2, a Londra al ritorno servirà tutt’altra prestazione ed almeno 3 gol di scarto per portarla almeno ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La fiammella della speranza si riduce ulteriormente se si parla del Tottenham. Gli Spurs hanno dato da tempo segnali di tracollo verticale, concretizzatisi in una serata horror contro l’Atletico Madrid. 4 gol subiti addirittura nei primi 22 minuti, anche qui un 5-2 finale. Tudor (se non verrà esonerato prima) dovrà fare un miracolo.

Champions, le inglesi ancora in corsa

Non tutte le inglesi sono crollate. L’1-1 ottenuto dal Newcastle contro il Barcellona grida vendetta. La squadra di Howe ha creato di più dei rivali, trovando il vantaggio all’86’, ma incassando al 96′ il pari su calcio di rigore. Tutto aperto in vista del ritorno in terra catalana.

Discorso diverso per l’Arsenal, che non ha brillato in trasferta contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Arteta però è talmente forte da esserne comunque uscita indenne, trovando il pari – anche in questo caso su penalty – all’89’. Ed il secondo round si giocherà a Londra.