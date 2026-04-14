Open VAR, tutti gli episodi della 32^ giornata

Diversi episodi hanno fatto discutere in questa 32^ giornata. Su tutti il rigore assegnato contro l’Inter e quello non dato nel posticipo tra Fiorentina e Lazio.

Tra le decisioni più discusse sui social in questi giorni quelle prese da Massa e Fabbri nell’ultimo turno di Serie A. Il fischietto ligure ha assegnato il rigore al Como contro l’Inter su suggerimento del VAR, Aureliano. Fabbri invece dopo essere stato richiamato per aver ammonito per simulazione Noslin è stato richiamato dal VAR Paterna e dal AVAR Aureliano per assegnare il rigore. Decisione che non è però cambiata. Una scelta apprezzata dall’AIA che ha criticato la scelta di Paterna e Aureliano di richiamare al VAR il direttore di gara. Una citazione poi per il possibile rigore per mani di Gatti in Atalanta-Juventus.

In campo l’arbitro Massa, in sala Var ci sono Aureliano e Maggioni. Questo il dialogo tra gli arbitri:

VAR : “Aspetta che forse, aspetta un attimo. Ha fischiato fallo e ha ammonito“;

Arbitro: “Fuori area, fallo e giallo. Lui è entrato pericoloso – dice rivolgendosi ai giocatori dell’Inter che protestano – fallo e giallo“; Poi si rivolge ancora a Bonny: “Per me sei entrato pericoloso, fallo e giallo“;

Così il VAR: “Davide controllo APP perché il contatto è dentro l’area di rigore. Prendi il punto di contatto, falla andare veloce. Davide, ti confermo che è calcio di rigore perché il punto di contatto è dentro l’area“.

Così sull’episodio Dino Tommasi: “Massa da campo affronta una situazione comunque problematica. In primo impatto lui dice fondo, poi ricostruisce sentendo il colpo ma è Nico Paz che calcia Bonny. L’errore del Var è stato quello di soffermarsi sul punto di contatto e di dare per scontata la propria sensazione chiamando un’overrule, quando invece sarebbe stata più corretta un’on field review per rendersi conto del fatto che Bonny ha agito nel suo diritto senza commettere fallo. E’ un errore chiaro ed evidente dell’arbitro e poi della sala Var. Le OFR sono necessarie per stabilire la verità del campo, che andava ristabilita“.

Fiorentina-Lazio

Altro episodio che ha fatto discutere è quello diFiorentina-Lazio, dove Aureliano era AVAR, VAR Paterna, arbitro Fabbri. Gara terminata 1-0 per la Fiorentina con il gol di Gosens.

Questo il dialogo tra Aureliano, AVAR e Paterna VAR:

Aureliano: “Diglielo che è un calcio almeno”.

Paterna: “Fallo scegliere. Fai decidere”.

Questo il commento dell’episodio Mandragora-Noslin da parte di Dino Tommasi: “Fabbri è stato bravo e risoluto, ha arbitrato molto bene. Decisione corretta, è posizionato bene. Ammonisce per simulazione Noslin, scelta giusta per chiara accentuazione del contatto. Avremmo preferito non fosse stato richiamato, noi diamo indicazione di lasciare l’analisi al VAR, che è lì per sciogliere le situazioni più dubbie e poi a supporto l’AVAR in un secondo momento eventualmente“.