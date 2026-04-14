PSG e Atletico Madrid in semifinale di Champions: fuori Liverpool e Barcellona

Paris Saint-Germain e Atletico Madrid avanzano in semifinale di Champions League: Liverpool e Barcellona eliminate dalla competizione. La squadra di Luis Enrique vince anche ad Anfield Road (0-2), mentre quella di Diego Simeone perde 1-2 in casa dopo la vittoria per 2-0 dell’andata.

Paris Saint–Germain e Atletico Madrid sono le prime due squadre iscritte alla semifinale di Champions League: eliminate ai quarti rispettivamente Liverpool e Barcellona. Una doppietta di Dembelé (a segno al 72′ ed al 91′) stende i Reds anche ad Anfield con lo stesso risultato dell’andata a favore dei parigini (2-0 e 0-2). Il Barcellona va solo vicino alla rimonta: prima segnano Yamal e Ferran Torres, poi Lookman sigla il gol che riporta avanti i Colchoneros. Il PSG sfiderà la vincente di Bayern Monaco–Real Madrid, l’Atletico una fra Arsenal e Sporting.

Il PSG elimina il Liverpool vincendo anche ad Anfield