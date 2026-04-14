Paris Saint-Germain e Atletico Madrid avanzano in semifinale di Champions League: Liverpool e Barcellona eliminate dalla competizione. La squadra di Luis Enrique vince anche ad Anfield Road (0-2), mentre quella di Diego Simeone perde 1-2 in casa dopo la vittoria per 2-0 dell’andata.
Paris Saint–Germain e Atletico Madrid sono le prime due squadre iscritte alla semifinale di Champions League: eliminate ai quarti rispettivamente Liverpool e Barcellona. Una doppietta di Dembelé (a segno al 72′ ed al 91′) stende i Reds anche ad Anfield con lo stesso risultato dell’andata a favore dei parigini (2-0 e 0-2). Il Barcellona va solo vicino alla rimonta: prima segnano Yamal e Ferran Torres, poi Lookman sigla il gol che riporta avanti i Colchoneros. Il PSG sfiderà la vincente di Bayern Monaco–Real Madrid, l’Atletico una fra Arsenal e Sporting.
Il PSG elimina il Liverpool vincendo anche ad Anfield
Il Paris Saint–Germain vola in semifinale di Champions League eliminando il Liverpool per il secondo anno consecutivo. Ad Anfield, la squadra di Luis Enrique ha retto alla pressione dei Reds vincendo grazie a una doppietta del Pallone d’Oro Ousmane Dembélé.
Dopo un primo tempo bloccato, il Liverpool ha tentato l’assedio nella ripresa, ma il PSG ha saputo soffrire senza disunirsi. Proprio nel momento di maggior spinta inglese, Dembélé ha gelato lo stadio con due ripartenze letali. Corretta la direzione dell’arbitro Mariani, che ha revocato un rigore ai padroni di casa tramite VAR, confermando la superiorità dei parigini.
L’Atletico perde 1-2 con il Barcellona, ma vola in semifinale
Al Metropolitano, l’Atletico Madrid perde 1-2 contro il Barcellona ma si qualifica in semifinale grazie al vantaggio dell’andata (2-0, totale 3-2 per la squadra di Simeone). I blaugrana partono fortissimo: Yamal segna al 4′ sfruttando un errore di Lenglet, seguito dal raddoppio di Ferran Torres che riequilibra il computo totale.
L’inerzia muta dopo un errore di Fermin Lopez, che permette a Lookman di accorciare al 30′. Nella ripresa, il VAR annulla la tripletta di Torres per fuorigioco, salvando i Colchoneros. Nel finale, Eric Garcia viene espulso dopo revisione VAR per un fallo su Sorloth, lasciando il Barça in dieci e condannandolo all’eliminazione nonostante l’assedio finale.