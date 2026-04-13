Marotta appoggia Malagò: “È il momento delle riforme. Rigore Como? A parti inverse…”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega sia del futuro del calcio italiano che della sfida vinta contro il Como.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega sia del futuro del calcio italiano che della sfida vinta contro il Como. Con una stilettata riservata per il rigore concesso ai lariani nel finale.

Marotta: “Malagò? È il momento di fare riforme”

Queste le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, riguardo al futuro della FIGC. I nerazzurri sono fra le 18 squadre che hanno appoggiato la candidatura di Malagò:

“La candidatura di Malagò? Uno dei migliori risultati negli ultimi anni. È il primo passo, la Nazionale è un patrimonio sociale ed è il momento di fare riforme. Il profilo di Malagò è stato individuato perché naviga da tanti anni nel nostro mondo, deve essere colui che raccoglie le linee guida della nostra Serie A. Il nostro calcio è un paziente malato, serve una cura molto importante. La tempestività? Ha un significato importante, la Lega Serie A si è mossa con grande tempestività e soprattutto molto compatta, rivendichiamo il ruolo della Serie A, un ruolo da protagonista, rivendichiamo di essere la locomotiva di un sistema sportivo che è importante per l’Italia. Dobbiamo lavorare sul settore giovanile, è lì che nascono i talenti”

Marotta sul rigore al Como: “A parti inverse…”

Marotta ha poi parlato della vittoria dell’Inter a Como: “Quella di Chivu sul posto Champions era una battuta. Ma in Italia ultimamente c’è la paura di affrontare obiettivi coraggiosi. L’Inter, invece, deve essere coraggiosa e deve cercare sempre il massimo. Questo fa parte del DNA di un club vincente. Ambiziosi e non arroganti”.