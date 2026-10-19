Damien Comolli nuovo presidente del Pisa: dopo la Juventus riparte dalla Serie B

Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato del Pisa.

Dopo la fine della sua esperienza alla Juventus, il dirigente francese torna protagonista del calcio italiano con un incarico triennale nel club toscano. Per lui si apre una nuova sfida: guidare la crescita del Pisa e consolidare il progetto della società nerazzurra.

Comolli al Pisa: ufficiale il nuovo incarico

Damien Comolli riparte dal Pisa. Il dirigente francese è stato nominato presidente e amministratore delegato del club toscano, assumendo un ruolo centrale nella gestione societaria e nello sviluppo del progetto sportivo.

La nomina, ufficializzata il 19 ottobre 2026, segna una nuova fase per il Pisa, che punta a proseguire il proprio percorso di crescita sotto la proprietà di Alexander Knaster.

Comolli ha firmato un contratto della durata iniziale di tre anni. Il suo compito sarà contribuire allo sviluppo della società, lavorando sull’organizzazione del club e sulle infrastrutture, con particolare attenzione alla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia.

Dalla Juventus al Pisa: una nuova sfida per Comolli

L’arrivo in Toscana rappresenta una nuova opportunità per Comolli dopo la conclusione della sua esperienza alla Juventus.

Il dirigente francese era arrivato nel club bianconero con l’obiettivo di contribuire alla crescita della società e al rilancio del progetto sportivo. La sua avventura a Torino, tuttavia, si è conclusa in estate, dopo una stagione deludente sul piano dei risultati.

Ora Comolli riparte dalla Serie B con maggiori responsabilità dirigenziali. A Pisa sarà chiamato a mettere a disposizione la propria esperienza internazionale per accompagnare il club nella prossima fase del suo percorso.

Il progetto di Alexander Knaster per il Pisa

La nomina di Comolli rientra nella strategia della proprietà per dare nuovo impulso alla crescita del Pisa.

Alexander Knaster ha espresso fiducia nel dirigente francese, sottolineandone l’esperienza e la conoscenza del mondo del calcio. La nuova presidenza punta a rafforzare la struttura societaria e a creare le condizioni per uno sviluppo duraturo.

Contestualmente, si chiude il ciclo di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno contribuito al percorso del club negli ultimi dieci anni.

Il passaggio di consegne apre quindi un nuovo capitolo per la società nerazzurra, chiamata a trasformare le ambizioni della proprietà in risultati concreti.

Quali obiettivi per Comolli al Pisa?

La nuova avventura di Comolli sarà valutata soprattutto sulla capacità di dare continuità al progetto del Pisa.

Tra le priorità ci saranno il rafforzamento dell’organizzazione societaria, lo sviluppo delle infrastrutture e la costruzione di basi solide per il futuro sportivo del club.

Dopo l’esperienza alla Juventus, il dirigente francese avrà l’occasione di ripartire in un ambiente diverso, con la responsabilità di guidare direttamente la società.

Per il Pisa si apre una fase importante: la sfida sarà crescere senza perdere di vista gli obiettivi sportivi e le aspettative dei tifosi.