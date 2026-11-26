Il Como difende un posto tra le prime otto, l’Inter è a un punto dagli ottavi diretti, Roma e Napoli devono rimontare per entrare nei playoff. Dopo cinque giornate della fase campionato di Champions League restano tre partite e nove punti in palio. Le prime otto accedono direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al 24° posto giocano gli spareggi.

Como, 16 punti nel mirino con Betis, PSG e Barcellona

L’1-0 contro l’AEK Atene ha portato il Como al terzo posto con 12 punti e una differenza reti di +14. La squadra di Fàbregas ha un vantaggio di due punti sul nono posto, ma deve ancora affrontare Betis, PSG e Barcellona. Una vittoria e un pareggio la porterebbero a 16 punti, quota che è bastata per gli ottavi diretti nelle prime due edizioni con il girone unico. Con tre pareggi chiuderebbe a 15 e la differenza reti potrebbe pesare in caso di arrivo a pari punti.

Inter, due vittorie e un pareggio per arrivare a quota 16

Il 2-0 allo Stoccarda ha rilanciato l’Inter, ora dodicesima con nove punti e a una sola lunghezza dal Manchester City ottavo. Ai nerazzurri restano Borussia Dortmund, Liverpool e Slovan Bratislava. Con due vittorie e un pareggio la squadra di Chivu arriverebbe a 16 punti. Due successi e una sconfitta la lascerebbero a 15, con la qualificazione diretta legata anche ai risultati delle concorrenti. Il Dortmund, già a quota 10, è uno scontro diretto per la corsa alle prime otto.

Roma e Napoli, la rincorsa ai playoff passa dalle prossime tre gare

Il 2-2 sul campo del PSG ha portato la Roma a cinque punti, uno in meno del Villarreal ventiquattresimo. Sporting, AEK Atene e Lille sono le ultime tre avversarie dei giallorossi. Con due vittorie la squadra di Gasperini salirebbe a 11 punti e potrebbe sfruttare la differenza reti di +2, che oggi è migliore di quella di tutte e quattro le squadre a quota sei.

Il Napoli è ventottesimo con quattro punti dopo il 2-2 contro il Manchester City. Agli azzurri restano Club Brugge, Sabah e Viking. Due successi porterebbero la squadra di Allegri a quota 10, mentre con un pareggio in più salirebbe a 11. Il −5 di differenza reti rende più delicato un eventuale arrivo a pari punti. Per entrambe, la soglia effettiva dei playoff dipenderà dai risultati delle ultime tre giornate.